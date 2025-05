È morto Nino Benvenuti: addio alla leggenda italiana della boxe

Ieri uno dei pugili italiani più forti ed importanti nel mondo ci ha lasciati: Nino Benvenuti. L’ex atleta aveva 87 anni ed era già malato da tempo. Nonostante il suo ritiro già avvenuto nel 1971, la sua eredità atletica vanta importanti titoli e successi, che ancora oggi lo confermano uno dei pugili italiani più importanti di tutti i tempi.

Vita e successi di Nino Benvenuti

Nino Benvenuti, di cui vero nome Giovanni Benvenuti, nasce il 26 aprile 1938 a Isola d’Istria, all’epoca era Regno d’Italia (oggi parte della Slovenia). Inizia a praticare la boxe verso i 13 anni grazie alla spinta del padre verso questo sport. In poco tempo, questo sport si rivela una scelta giusta: esordisce nei dilettanti negli anni Cinquanta e dieci anni dopo vincerà la sua prima medaglia d’oro nella categoria pesi welter alle Olimpiadi di Roma del 1960. Durante l’importante torneo olimpico, Benvenuti riceve anche il Trofeo Val Barker, riconoscimento per il miglior pugile della competizione.

Il pugile è ora un campione nelle amatoriali, ma è tempo di concentrarsi sulla carriera da professionista. Questo passaggio gli darà grandi risultati, diventando campione del mondo dei pesi medi nel 1967. Questo grande traguardo venne ottenuto battendo il suo rivale Emile Griffith, all’epoca uno dei più forti pugili in circolazione.

In quegli anni Benvenuti avrà tre incontri con Emile Griffith al Madison Square Garden di new York, tra importanti e significativi della carriera di Benvenuti. Questi match sono ricordati come “la trilogia”: tre incontri vennero combattuti tra il 1967 e 1968, il primo ed il terzo vinti dalla leggenda italiana.

Nino Benvenuti a sinistra e Emile Griffith a destra.

Foto: IPA

Il titolo di campione del mondo viene difeso da Benvenuti per qualche anno, fino alla sua sconfitta nel 1970 contro Carlos Monzón, uno dei pugili più forti della storia dei pesi medi. Un anno dopo questo evento, Nino Benvenuti si ritira rimanendo comunque attivo nel mondo dello sport: farà il commentatore sportivo e sarà presidente della Federazione Pugilistica Italiana. Durante questi anni, sarà anche attore in alcune pellicole oltre a dedicarsi all’imprenditoria.

Dal 1992 Nino Benvenuti è parte della International Boxing Hall of Fame ed è il primo pugile italiano ad ottenere questo riconoscimento. Il suo stile preciso, strategico ed allo stesso tempo elegante sul ring lo hanno fatto spiccare sia sul podio che nella capacità di resistere ai colpi.