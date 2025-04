La normalizzazione del Paris Saint-Germain

Primo round di questa semifinale di Champions che va al Psg che strappa una vittoria per 1 a 0 all’Emirates. Una partita con dei ritmi che, vedendo Inter – Roma di qualche giorno fa, lascia pensare che si sia giocato un altro sport. Tralasciando questo, bisogna partire dal concetto citato nel titolo per poter comprendere la favolosa sfida giocata dalla squadra francese e dall’incredibile lavoro svolto dal suo condottiero.

Luis Enrique, infatti, è riuscito a stravolgere il Psg attraverso la normalizzazione di una squadra che negli ultimi anni era stata, dai media e non solo, raccontata come una corazzata inarrestabile ma fallimentare e composta da un insieme di giocatori fortissimi, ma totalmente slegati. I soliti scudetti vinti in patria non erano in grado di giustificare gli investimenti della squadra francese: Mbappe, Neymar, Sergio Ramos, Messi e tantissimi altri nomi eccellenti passati per il Parco dei Principi che però non sono mai riusciti ad andare oltre i confini nazionali, subendo umiliazioni che i tifosi parigini ricordano ancora bene.

Il tecnico spagnolo che, ricordiamolo, ha già vinto questa competizione con il Barcellona, è riuscito, invece, nell’impresa di trasformare una formazione fatta di singoli nomi, in un collettivo pronto a dare l’anima in campo. Khvicha Kvaratskhelia, che di mestiere fa l’ala, dopo aver offerto un grandissimo assist per Dembelè (33 goal in stagione per un giocatore che non fa la prima punta) ha corso avanti e indietro per 95 minuti dimostrando una mentalità e una forza che il mister spagnolo ha saputo fornire sia a lui, arrivato solo a gennaio dal Napoli sia a tutta la squadra. Una mentalità che trasforma e che inevitabilmente, fa rendere ancora meglio giocatori talentuosissimi che la il Psg possiede.

Altri protagonisti

Nella vittoria di ieri bisogna sottolineare, oltre la mentalità, anche la qualità e la bravura di diversi giocatori. Nuno Mendes, ad oggi, è il più forte terzino del mondo. Dopo aver fermato Salah, ieri anche la stella dell’Arsenal Bukayo Saka è stato annichilito dalla potenza di questo giocatore. Hakimi è una freccia ed è diventato anche un leader in campo; Donnarumma è il miglior portiere in circolazione e lo ha dimostrato (qualora ce ne fosse bisogno dopo le partite precedenti) con due parate sensazionali.

Ancora, Ousmane Dembelè, che nella carrier ha sempre avuto alti e bassi, ha trovato una continuità di rendimento da pallone d’oro. Il blocco di centrocampo composto da Fabian Ruiz, Vitinha (ieri MVP della partita) e Joao Neves è un trittico meraviglioso di forza, eleganza e intelligenza tattica. Il Psg è una squadra di altissimo livello, come negli scorsi anni, che però aveva bisogno di trovare un leader, tattico ed emotivo, in panchina.

Capitolo Arsenal

La squadra di Arteta è riuscita ad arginare un risultato che rischiava di strabordare. Il merito va sicuramente ha una delle migliori difese d’Europa: forza fisica, velocità e qualità. Ieri però è mancata, nonostante diversi giocatori con mezzi tecnici adeguati, l’invenzione, il colpo di genio. Saka, come detto poche righe sopra non è mai riuscito a sfondare, Martin Ødegaard è rimasto imbottigliato nel traffico del centrocampo parigino e Trossard, vero e proprio jolly di Arteta, non ha saputo trovare lo spazio in area di rigore. L’unico che è riuscito a infastidire la difesa del Paris è stato Martinelli grazie soprattutto alla sua velocità.

Altra grande differenza vista nella partita, sono stati i cambi. Il Psg ha una panchina di lusso: Ramos, Barcola, Doue, Hernandez, Zaire-Emery. Tutti giocatori capaci di essere anche titolari. L’Arsenal questo lusso non lo ha avuto. Bisogna dire che aveva anche diversi infortunati come Riccardo Calafiori o Havertz, ma la panchina di ieri dei Gunners è stata impercettibile tanto che Arteta il primo cambio lo effettua al minuto 83′ e si è trattato di un difensore.

La gara è ancora aperta e non vediamo l’ora di vedere un Parco dei Principi incandescente pronto a spingere il Psg in finale. Arteta, ieri, non è riuscito a sfruttare la linea difensiva altissima tenuta dal Psg ma guai a sottovalutare l’allenatore dei Gunners che nelle ultime due stagioni ha dimostrato di non essere l’ultimo arrivato. Questo, Luis Enrique, lo sa meglio di chiunque altro ed è pronto a lottare per prendersi una finale che sotto la Tour Eiffel sognano da anni.