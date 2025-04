Il progetto Borgata Gordiani: Un sogno nato da ‘ste strade

Il sogno dei ragazzi e delle ragazze della ASD Borgata Gordiani nasce in risposta ad un bisogno concreto: la mancanza di spazi e luoghi di aggregazione sportiva nel quartiere di Villa Gordiani a Roma.

Dove, molto prima del 2018, vi era un campo di calcio di quartiere con prezzi non esorbitanti, ora rimane soltanto un prato. Le istituzioni e le società sportive non hanno più interesse a mantenere attiva l’unica struttura calcistica accessibile a Villa Gordiani; man mano che passano gli anni il campo all’interno del parco comunale diventa un lontano ricordo per gli abitanti.

Proprio da questa lacuna un gruppo di giovani del quartiere decide di creare l’Associazione sportiva dilettantistica Borgata Gordiani con le proprie sole forze, auto-finanziando il progetto. Il loro obiettivo è riportare il calcio popolare in quartiere; con un modo di intendere lo sport a tutto tondo: organizzato dal basso, che possa convogliare gli ideali di solidarietà e mutualismo, esulando dalle logiche di mercato e restando accessibile a tutti e tutte.

Così nel 2018 nasce dapprima la squadra maschile della Borgata Gordiani, la quale – stagione dopo stagione – cresce sia numericamente che in termini di vittorie.

Incontriamo Matteo, tra i fondatori della Borgata Gordiani, in una serata di pioggia scrosciante, ma il suo entusiasmo nel parlarci del progetto riscalda subito l’ambiente.

Come si è evoluta la fase iniziale del progetto?

“Nei nostri primi due anni di attività (2018-2020) con la squadra maschile abbiamo raccolto successi sia in campo che in quartiere. Siamo riusciti a creare un bel gruppo di assidui tifosi; tanto che in una delle ultime domeniche di campionato di quest’anno, nella trasferta ad Ariccia alle 11 di mattina, eravamo circa 50 tifosi al seguito della squadra maschile. Oltre agli affezionati di sempre, c’era anche un bel gruppo di giovani ventenni, e non è per niente scontato dato l’orario mattutino. Oggi la squadra maschile gioca in Prima Categoria, mentre la squadra femminile – fondata nel 2020 – milita in Serie D. Inoltre da settembre 2024 è attiva anche la Scuola calcio per bambini e bambine dai 4 agli 8 anni; attualmente vi partecipano circa 30 allievi”.

L’appartenenza si sente forte, dal 2018 ad oggi il progetto sportivo e sociale è cresciuto esponenzialmente in tutti i suoi settori. Tutto ciò è stato possibile anche grazie allo straordinario lavoro sociale promosso dalla Borgata Gordiani, la quale ha fin da subito connotato il progetto su due pilastri interconnessi: la proposta calcistica affianca l’attività sociale, entrambe si alimentano a vicenda, proponendo un metodo alternativo di vivere lo sport e il quartiere.

Come siete riusciti a conciliare la dimensione calcistica con quella sociale?

“Fin da subito il nostro intento era proporre un’attività calcistica che potesse aggregare anche una dimensione sociale. L’idea è far rivivere il calcio nel quartiere attraverso pratiche diverse rispetto al calcio moderno; quindi istituire un ambito sportivo accogliente, inclusivo e solidale. Ciò che si crea in campo deve essere riportato anche all’esterno di esso, per creare una comunità coesa.”

In mezzo al vostro percorso c’è stata l’emergenza socio-sanitaria causata dal Covid-19, come avete reagito alla situazione di crisi?

“Nel 2020 il campionato ha subìto un arresto forzato, ma noi non potevamo rimanere inermi davanti alla situazione. In questo frangente di crisi socio-economica generale abbiamo deciso di adoperarci per aiutare le famiglie in difficoltà del nostro quartiere. Molte persone non vivevano la quarantena nel modo romanticizzato con cui spesso veniva raccontata, in molte case mancavano le risorse basilari, quali il cibo e beni di prima necessità. In tempi brevi ci siamo organizzati e abbiamo sistemato e riaperto uno spazio pubblico abbandonato da anni per utilizzarlo come magazzino delle derrate alimentari. Quindi abbiamo iniziato a raccogliere i beni primari; c’era chi ci sosteneva portando del cibo da poter redistribuire, noi stessi abbiamo organizzato delle raccolte alimentari nei supermercati. In seguito abbiamo iniziato la distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie; tutto in modo auto-finanziato, dal quartiere per il quartiere. Lo stesso Municipio di Roma, attraverso i Servizi sociali, ci ha chiesto un supporto nel sostenere le famiglie già seguite da loro”.

In una situazione di crisi la Borgata Gordiani è diventata un cardine per la comunità e per le stesse istituzioni; svolgendo un’attività di interesse pubblico ha accresciuto ulteriormente il proprio radicamento nel quartiere. Al progetto si avvicinano sempre più persone, in una commistione di partecipazione e ricezione.

Avete intrapreso altre azioni durante la pandemia, oltre alla distribuzione di pacchi alimentari, per sostenere le persone in difficoltà?

“Sì, oltre ad aver intercettato il bisogno di beni primari delle persone, abbiamo sviluppato un discorso di accesso alla sanità. Durante la pandemia veniva richiesto l’esito di un tampone negativo al Covid-19 per poter lavorare, viaggiare o per semplice prevenzione sanitaria; tuttavia il suo costo poteva arrivare anche a 15 euro nelle farmacie. In collaborazione con altre realtà territoriali di Roma Est abbiamo organizzato delle giornate di prevenzione, dove effettuavamo i tamponi a titolo gratuito, impiegando le competenze professionali sanitarie presenti all’interno della rete associativa.”

Come avete superato questo periodo di emergenza socio-sanitaria?

“Ne siamo usciti più coesi e consapevoli, abbiamo intessuto ulteriori reti sociali con singoli individui e organizzazioni. Durante la situazione emergenziale abbiamo cercato di dimostrare – attraverso azioni concrete – che una pratica sociale e sanitaria esente da logiche di mercato è possibile, ma soprattutto auspicabile. Da una parte ci siamo chiesti come rispondere prontamente ai bisogni primari delle persone, dall’altra abbiamo costruito una progettualità alternativa sul medio-lungo termine. Difatti da questo preciso percorso, in collaborazione con le altre realtà territoriali, abbiamo istituito l’Ambulatorio Popolare Roma Est, il quale fornisce uno sportello sanitario gratuito accessibile a tutti e tutte. In una situazione di crisi, questa è stata un’opportunità per poter creare un servizio stabile, che possa aiutare concretamente la popolazione”.

Invece come si è evoluta la dimensione sociale post-pandemia?

“Una volta superata l’emergenza abbiamo ripreso anche le attività sociali; su questo aspetto la sede ristrutturata durante la pandemia ci è servita per poter ampliare la nostra offerta. Se dapprima quel luogo è servito per colmare un vuoto ed offrire un servizio pubblico di base durante l’emergenza sanitaria, in seguito è diventato il fulcro delle nostre attività sociali e culturali. Qui organizziamo incontri, riunioni, presentazioni di libri, il Cinema in piazza, momenti di aggregazione sociale, e il “terzo tempo” dopo le partite in casa delle due squadre targate Borgata. Noi proponiamo al quartiere un altro modo di stare assieme; e la posizione geografica della sede favorisce enormemente l’incontro: a due passi si trova il parco di Villa Gordiani, alle sue spalle invece si dispiega un’alta concentrazione di case popolari. La sede fa da tramite tra il versante sud del quartiere, più fornito economicamente, composto da negozi, bar, ristoranti, servizi e tra la parte più a nord, costituita unicamente da case popolari. L’unica struttura aperta su quella via è la nostra sede; riuscire a mantenerla attiva più giorni alla settimana ci permetterebbe di offrire un servizio migliore e più ampio a tutto il quartiere”.

Un lavoro in divenire, che finora ha permesso di consolidare la propria presenza sul territorio; tant’è che, attraversando gli esercizi del quartiere, gli attivisti della Borgata vengono spesso riconosciuti dagli esercenti, i quali chiedono aggiornamenti sull’andamento in campionato delle due prime squadre.

Parlando di calcio, come stanno andando le squadre?

“I successi sportivi non mancano, tuttavia potrebbe esserci un margine di miglioramento notevole, dettato soprattutto dalle condizioni di allenamento. La Borgata Gordiani non ha un campo di calcio proprio e le squadre si allenano in un campo appartenente a terzi, il quale ci costa oltre 8’000 euro annui, per poterci allenare 2-3 volte a settimana ad orari spesso improponibili, tra le 21.30 e le 23. A ciò vanno aggiunti i costi di affitto per le partite “in casa” e le altre spese, si arriva facilmente attorno ai 15’000 euro annui. In Prima Categoria le società tendenzialmente iniziano a pagare i propri giocatori, rispetto ai nostri che pagano per giocare, il divario è ampio, ma i risultati calcistici restano buoni. Il tema centrale non è solo una questione di costi, bensì di opportunità. Se avessimo un campo nostro a disposizione, sarebbe tutto diverso”.

Cosa cambierebbe per voi avere a disposizione un campo tutto vostro?

“Il desiderio di trovare un campo nostro nasce appunto dalla voglia di sviluppare ulteriormente il progetto sportivo della Borgata Gordiani, sia per le squadre di adulti, sia per la Scuola calcio, in modo da poter offrire ai bimbi una prospettiva concreta di crescita sportiva all’interno della Borgata Gordiani, e che non risulti meramente nello svolgere un’attività sportiva come un bel passatempo, ma che possa coltivare i calciatori e le calciatrici di domani. Abbiamo dimostrato che la dimensione sportiva e quella sociale crescono e si alimentano a vicenda; sperimentando la Scuola calcio ci siamo resi conto che la proposta è molto invitante e che gli spazi attualmente disponibili non sono sufficienti per accogliere tutti i ragazzi volenterosi di partecipare. Noi vogliamo mantenere i prezzi accessibili e popolari, però i costi di affitto attuali non sono sostenibili. La gran parte dei costi li paghiamo noi, anche tramite autofinanziamento, in questo modo riusciamo a chiedere veramente pochissimo alle famiglie per la Scuola calcio, circa 200 euro all’anno, e solo a chi può permetterselo. Il problema del calcio dilettantistico per i ragazzi in questa zona di Roma non è la mancanza di strutture, bensì l’accessibilità. E’ quindi impensabile che – in quartieri da un punto di vista sociale e economico poveri – le famiglie possano spendere 1’500 euro l’anno per mandare il proprio figlio alla Scuola calcio. E se di figli se ne hanno due, il problema si aggrava. Noi puntiamo allo sviluppo di una Scuola calcio gratuita, e soprattutto non meno valida delle alternative più costose presenti in zona. Per noi il diritto allo sport appartiene a tutti e tutte, altrimenti si chiama privilegio”.

A questo proposito avete individuato un campo di calcio abbandonato da anni in Via Prenestina 521 che vorreste risanare, come avete intenzione di agire?

“Abbiamo individuato un campo di calcio abbandonato da oltre 10 anni in Via Prenestina 521, poco distante da Villa Gordiani e tra i quartieri di Centocelle, Quarticciolo, Casale Rosso e Tor Sapienza. Dopo che l’ultima società sportiva ad aver gestito quel campo non ha più avuto interesse nel mantenerlo, il Comune lo ha lasciato deperire. Proprio qui si inserisce il nuovo tassello del nostro sogno: ristrutturarlo e poterlo riutilizzare per svolgere allenamenti, Scuola calcio e partite in casa, in ottica di migliorare la qualità del servizio offerto. Lo scopo è restituire ai quartieri uno spazio in disuso e in completo abbandono, che possa essere un punto di partenza per costruire un percorso sportivo popolare e sociale. Per poterlo fare servono circa 40’000 euro, per questo qualche mese fa abbiamo aperto un crowdfunding. Le donazioni hanno superato di gran lunga le nostre aspettative, la partecipazione alla raccolta fondi è stata sorprendente, soprattutto da parte delle persone che abbiamo incrociato in questi anni. Ci sono state persone che – pur di partecipare – hanno donato 1 o 2 euro, insomma tutto quello che potevano permettersi, e a noi ha fatto davvero piacere vedere questo tipo di risposta”.

Sintomo di grande apprezzamento e riconoscenza nei confronti degli sforzi immensi messi in atto negli anni. Nasce, dunque, spontaneo il prosieguo del sogno iniziale della Borgata: tra 10 anni ci saranno i primi giocatori ad esordire nella Prima squadra, cresciuti all’interno della stessa Scuola calcio. Per poterlo fare, però, bisogna offrire un percorso concreto e legittimo ai ragazzi, altrimenti si rischia di rimanere soltanto la Scuola calcio simpatica e inclusiva, ma non è questo l’obiettivo finale. Ad oggi solo un sogno, ma la Borgata Gordiani ha dimostrato di essere all’altezza di realizzarlo. Passo dopo passo, calcio dopo calcio, le forme oniriche e utopiche si trasformano in buone pratiche di comunità, con non poco sforzo e impegno, pronte ad essere replicate in ogni terreno fertile di senso comune