Finché vedrai, sventolar questa bandiera

Una notte magica quella andata in scena all’Olimpico. 62.000 tifosi pronti a sventolare il proprio amore verso questa squadra. Tessuti diversi, ma stessi colori. Una parete giallo – rossa che ha colorato lo stadio per 90 minuti. Un ambiente infuocato per delle sfide europee che ormai, da undici anni a questa parte, la Roma conosce bene. Serate destinate a rimanere nella storia.

La partita era ovviamente difficile, l’Athletic club è una squadra forte e ben organizzata e il ritorno al San Mames, cattedrale del calcio spagnolo e simbolo della cultura basca non sarà per nulla facile. Ieri però, oltre il risultato, in bilico fino al 93′, rimarrà per sempre, nel cuore del tifoso, il tuffo nel passato fatto per affrontare questa sfida. Quasi un ritorno agli anni gloriosi del CUCS (Commando Ultrà Curva Sud) in cui le bandiere, le sciarpe, i vessilli, coloravano tutto lo stadio. Migliaia di tifosi si sono recati nei posti più disparati per comprare i materiali volti a creare la propria bandiera pronta ad essere sbandierata al cielo.

Allora via, nonni che, con un filo di commozione, cuciono per i nipoti l’amore che, forse, un tempo, era loro. Appuntamento ore prima della partita. Nastro adesivo, aste e una birra. Un insieme di azioni che compongono un rito antico, romantico, bellissimo. Tutti insieme.

La scivolata di Dovbyk

Ad inizio partita, una grande occasione che poteva, negli occhi del romanista, trasformarsi in una metafora di un incubo. Lancio in profondità dalla difesa a scavalcare la difesa basca, Dovbyk riesce a eludere il fuorigioco e corre verso la porta. In area di rigore sterza, se la porta sul destro ma sul più bello, quando sta per tirare sicuro in porta, scivola. Dybala è il primo a tirare su l’ucraino e a rappresentare quello che è stata la Roma per 90 minuti. Testa alta e petto in fuori.

L’inizio secondo tempo inizia nel peggiore dei modi. Su una dormita difensiva giallorossa, si incunea Inaki Williams che di testa anticipa Svilar e porta in vantaggio l’Athletic club. Tuttavia, la rete funziona da scossone per la squadra di Ranieri che, improvvisamente, costretta a reagire si sveglia e subito con una grande occasione per Tommaso Baldanzi ha la possibilità di riportare subito l’equilibrio così come un tiro da fuori pericoloso di Pisilli. Passano pochi minuti dal vantaggio basco che Angelino, con un tiro di destro (il primo nella sua carriera) spiazza il portiere Julen Agirrezabala. Si ricomincia, lo stadio rinasce pronto a spingere i propri beniamini.

Un secondo tempo folle

Passa il tempo e arrivano i cambi. Dentro Shomurodov e Alexis Saelemaekers, oltre a Konè e Soulè. L’Uzbeko è quello che entra meglio: corre, lotta e recupera. Non solo, fa espellere il difensore il difensore Alvarez e soprattutto trova il goal che vale la vittoria. Su un invenzione dell’ala belga, un passaggio illuminante smarca Eldor Shomurodov che si trova davanti al portiere e che con un tocco delicato la piazza all’angolino. Il Var cancella per pochi secondi l’esultanza, ma quando l’arbitro indica il centrocampo per confermare il goal, l’Olimpico esplode.

La partita finisce, “Roma ha vinto” urla lo speaker e di nuovo quelle meravigliose bandiere tornano a sventolare. L’entusiasmo è tanto, ma i grandi protagonisti sono consapevoli di non aver fatto ancora nulla. La sfida reale sarà il ritorno in trasferta dove la Roma, quest’anno, non ha sempre brillato, anzi. In mezzo, un altra trasferta a Empoli in cui tre punti sono fondamentali per dare continuità al sogno targato Claudio Ranieri e per inseguire l’Europa che, qualche mese fa, era impensabile.