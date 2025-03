La voce di un paese, addio a Bruno Pizzul!

E’ scomparso, all’età di 87 anni, Bruno Pizzul, storica voce del calcio italiano. Una morte che addolora il mondo del giornalismo sportivo e non solo. Una carriera iniziata come calciatore, ruolo centrocampista, prima nella squadra parrocchiale della Carmanese e poi giocando per squadre come Catania e Udinese. Una vita dedicata allo sport e allo studio diventando poi, alla fine degli anni 60′, telecronista Rai. Da qui in poi, la sua voce diventerà presto leggenda!

La mia generazione non ha vissuto l’eleganza di una telecronaca così dettagliata, sapiente e accurata come quelle di Bruno Pizzul. Eppure il suo linguaggio, ancora oggi, resiste, immutabile nel tempo. La telecronaca è anima, cuore e passione. Non è solo raccontare le reti o le azioni salienti, è molto di più. È l’anello di congiunzione tra spettatore e campo. Con la sua voce, il telecronista friuliano, scaldava il campo ed emozionava i tifosi. Proprio per questo enorme è l’eredità lasciata a chi si avvicina a questo mestiere oggi e non potrebbe essere altrimenti. Frasi diventate celebri come “Ed è Goal!”, “Bandolo della matassa” o “tutto molto bello”, inventate spesso sul momento, rimarranno per sempre impresse nella memoria di milioni di spettatori.

Juventus – Bologna, da dove parte tutto

La sua prima partita da telecronista fu Juventus – Bologna di Coppa Italia, anno 1970 in cui arrivò con quindici minuti di ritardo, per sua fortuna il match non veniva trasmesso in diretta e riuscì a recuperare i minuti iniziali persi. Poi subito, Mondiali in Messico insieme ai miti di sempre: Nicola Carosi e Nando Martellini. Un mondo diverso, uno sport diverso. I calciatori erano meno inavvicinabili e spesso, dopo l’intervista, ci si fermava per scambiarsi opinioni o visioni sulla partita. Impensabile oggi. Dal 1986 al 2002, Bruno, diventa ufficialmente la voce della nazionale italiana di calcio, commentando Mondiali e Europei, senza mai poter annunciare: “Campioni del Mondo”, cosa che accadrà invece, nel 2006.

Italia – Slovenia a Trieste del 2003 è l’ultima partita commentata da Pizzul per la nazionale. In mezzo, nel 1985 toccò a lui a raccontare in diretta la drammatica notte dello stadio Heysel quando prima della finale di Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool morirono 39 persone nella calca di cui 32 italiane, e ne rimasero ferite oltre 600. Una pagina nera dello sport, condotta con un rispetto e una dedizione all’informazione invidiabile.

“D’altra parte è compito del cronista cercare di dare le notizie così a mano a mano che giungono. Chiedo scusa a tutti per la frammentarietà di queste informazioni”, queste le sue parole durante la diretta.

Il mondo dello sport piange un mito

Bruno Pizzul ha avuto sempre la facoltà e l’onestà intellettuale di dichiarare la bruttezza, la bellezza o la noia di una partita. Un gigante della telecronaca calcistica e sportiva perché non ha commentato solo la Nazionale, Ronaldo a Mosca, Torino – Real Madrid, Lazio – Mallorca o il Milan storico di Sacchi. Ha commentato incontri di pugilato, canottaggio, basket, vela e corse ciclistiche. Un uomo affamato di sport. Una cultura sportiva infinita e un grande rispetto verso le parole.

“Ciao Bruno Pizzul, voce dei nostri sogni divenuti realtà” è il ricordo della Sampdoria. “Sono molto addolorato per la scomparsa di Bruno Pizzul. Bruno è stato un’icona del Friuli che ha portato in alto in nome della nostra terra da vero gigante del giornalismo italiano”. Così Gianpaolo Pozzo, patron dell’Udinese, ha voluto ricordare il giornalista sportivo morto la notte scorsa all’ospedale di Gorizia. “Non dimenticheremo mai le sue telecronache e, personalmente, porto sempre nel cuore la nostra amicizia e la sua passione per i nostri colori bianconeri. Mandi Bruno!”

“Bruno era una grande competente di calcio e nelle telecronache la sua grande qualità era la semplicità, era comprensibile a tutti anche chi il calcio lo seguiva saltuariamente magari solo in occasione delle partite della Nazionale. Il ricordo più bello che ho di Bruno sono state le telecronache che abbiamo fatto insieme della Nazionale nel 1998 e 1999, ci si intendeva a meraviglia”, questo il ricordo invece di Fabio Capello.

Grande riconoscenza da tutto il mondo dello sport, e del resto, non poteva essere altrimenti.

“Tutto molto bello”, gentili signori e signore da Bruno Pizzul un cordiale buonasera!