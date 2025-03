Guai a chiamarlo Athletic Bilbao, storia e cultura del prossimo avversario della Roma

Esatto. Il nome della società è Athletic Club e non Athletic Bilbao come si legge su qualche sito o si racconta in qualche telecronaca. I Paesi Baschi sono una delle 17 regioni spagnole ma quello che interessa a noi per questa storia è il Paese Basco (l’Euskal Herria, appunto). Sembra di ripetere la stessa cosa ma non è così. Quest’ultima è la regione geografica abitata dal popolo basco, situata a cavallo dei Pirenei tra la Spagna e la Francia, ed è quella a cui fa riferimento la politica dell’Athletic. Il termine Euskal Herria indica sia il luogo geografico abitato sia l’insieme stesso della popolazione (come se per intendere “Italia” e “popolo italiano” si usasse la stessa espressione).

Era doveroso fare questa premessa per poter comprendere una politica unica nel mondo del calcio. L’Athletic infatti, dal 1912 ad oggi, si regge esclusivamente su giocatori provenienti da questa zona tra Spagna e Francia. Una linea decisa dai fondatori impossibile da pensare altrove ma simbolo di quanto il territorio, il popolo e il calcio siano uniti sotto il grande nome dell’Athletic. Chi abita queste zone, respira sin da quando è piccolo questa passione: nelle scuole si insegna l’inno, si regalano le magliette e vengono narrate le gesta dei grandi campioni che hanno indossato questa casacca. Un legame fortissimo, ineguagliabile ma soprattutto inimitabile e che ancora oggi, dopo quasi cento anni di storia, rimane saldo.

La nascita del Club.

L’anno di fondazione è il 1898 ma già dieci anni prima, nel 1889, il Sunderland Daily Echo (giornale inglese) riporta la notizia di un match giocato dal Bilbao contro una squadra di marinai inglesi. La divisa è blu e bianca (dal 1902), così come lo stemma. Pochi anni dopo, nel 1913, la squadra si trasferisce ufficialmente nella città di Bilbao (prima la sede ufficiale era a Madrid) e oltre a cambiare i colori sociali del club in rosso e bianco, decide, come detto poche righe sopra, di adottare la politica che ancora oggi è legge. Niente stranieri in squadra. L’idea nasce in risposta ad una polemica sollevata da alcune società durante il torneo Copa tenutosi nell’aprile del 1911 in cui la squadra veniva accusata di usare in maniera impropria giocatori stranieri. Il San Mames diventa ufficialmente la casa del club.

Il 1928 è la stagione in cui da l’Athletic passa al professionismo esordendo in Liga e posizionandosi terzo in classifica. Rafael Moreno Aranzadi, detto Pichichi (nome dato poi per il trofeo assegnato a fine stagione al capocannoniere della Liga) è il simbolo di questi primi anni della squadra. Con l’Athletic ha segnato 89 reti in 85 partite. Morì a soli 29 anni, nel 1922, vittima di una grave malattia senza mai esordire nella Liga perché inaugurata nel 1923.

Il cambio nome e l’inizio della nuova generazione

L’Atlhletic club fu costretto a cambiare nome in Atletico de Bilbao dopo che il regime franchista impose la “spagnolizzazione” dei nomi di tutte le squadre. Il 1930 è un periodo buio per il club causa anche le competizioni sospese tra il 1936 e il 1939 e il conseguente disintegro di una squadra intera. Nonostante le difficoltà, la squadra rinasce grazie ad una nuova linfa data dalle giovanili . La storia vede arrivare “Gli undici paesani” simboli e futuro di questa squadra insieme al rinnovo dello stadio San Mames.

Gli undici paesani ottengono anche una storica vittoria in Coppa contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu più diversi successi in campionato. La spinta data da questo giovane gruppo di calciatori porterà, negli anni 60, alla nascita di diversi settori giovanili su tutti Lezama, la prima accademia calcistica appositamente costruita nel paese. Grazie a tali investimenti, l’Athletic nel 1977 arriva in finale di Coppa delle Coppe contro la Juventus, terminata poi 1 a 0 per i bianconeri.

La Gabarra e il club Atletico Femminile

Dopo 27 anni di attesa, l’Athletic trionfa in campionato nella stagione 82 – 83. La città straborda di tifosi e i giocatori rendono omaggio ai propri sostenitori percorrendo il fiume Nervion su una barca (La Gabarra) che diventerà un simbolo e un rito per le vittorie successive del club. Nonostante il grande successo, saranno anni difficili per la società che dovrà affrontare gravi situazioni economiche e un centenario festeggiato solo con un secondo posto nella Liga.

Gli anni 2000 vedono la nascita della squadra femminile che all’esordio trionferà in campionato. Il primo di una lunga serie. Dal 2004 al 2007, l’Athletc club femminile, infatti, vincerà per tre volte consecutive il torneo e si aggiudicherà un record importante ancora imbattuto.

Dal 2010 ad oggi

La strada iniziata a fine 800′ e continuata negli anni successivi, ci ha portato alla realtà che è oggi l’Athletic. Una squadra che ha vinto una Supercoppa, arrivata in finale di Europa League e che ha riportato una Copa storica tra le strade di Bilbao rispolverando quella barca che troppo spesso era rimasta ormeggiata. Un club con una grande identità che continua a sfornare talenti dalle proprie giovanili diventando una delle squadre spagnole maggiormente temute.

Ecco, la Roma affronterà la squadra basca negli ottavi di Europa League nella doppia sfida. Due club con più dolori che gioie, ma legate da un anima guerriera e da un grande tifo. Le due città vengono rappresentate dalle due squadre in tutto e il tifoso, inevitabilmente, è mosso da un vero e proprio spirito guerriero in difesa di un nome, di una storia e di un amore. Athletic Club e Roma sarà uno show anche sugli spalti, non solo in campo. Una sfida fatta di identità, storia e cultura e per favore, smettetela di chiamarlo Athletic Bilbao!