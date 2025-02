La forza del campione

La Roma, per l’undicesimo anno consecutivo accede agli ottavi di una competizione europea. Lo ha rifatto ieri sera infrangendo la maledizione portoghese dal momento che nei tre precedenti, era sempre uscita sconfitta tra Champions League e Europa League contro il Porto. Nella notte europea di ieri, invece, ci ha pensato Paulo Dybala con una prestazione da campione quale è a rimettere la famosa chiesa al centro del villaggio. Doppietta e qualificazione in tasca.

L’andata era finita con il risultato di 1 a 1 in Portogallo con diverse polemiche arbitrali evidenziate anche da Claudio Ranieri che ha chiesto ai suoi giocatori di non salutare l’arbitro. Più una mossa per fomentare un ambiente caldissimo in vista del ritorno che vera critica alla Uefa. Obiettivo raggiunto visto che ieri sera, l’Olimpico, come suo solito, ribolliva di euforia.

La partita

Il match si mette subito male. Colpa della ormai abusata costruzione dal basso. Svilar appoggia male per Paredes, uno contro uno dell’attaccante del Porto che però sbaglia. Sulla ribattuta, grazie a una serie di rimpalli, la palla finisce in zona Samu (l’enorme attaccante spagnolo del Porto) che trova un grande goal in rovesciata. La Roma però insiste, non crolla e rimane concentrata fino a quando Paulo Dybala decide di fare Paulo Dybala.

Uno due con Shomurodov, controllo in area di rigore in mezzo a sole maglie del Porto e continuando ad accarezzare la palla in progressione, a tu per tu con l’estremo difensore portoghese, con un tocco d’esterno delizioso, trova il pareggio. Uno a uno palla al centro. Passano 4 minuti e ancora la Joya ricevuta palla da Konè (partita da 8 in pagella) con una finta chiude il tiro sul primo palo e porta in vantaggio la squadra di Ranieri. Poco da dire, quando i campioni di questo sport decidono di salire in cattedra, non ce ne è per nessuno.

Il porto è frastornato e nervoso, tanto che, con la solita furbizia argentina, Paredes provoca il centrocampista avversario Eustaquio che reagisce facendosi espellere. Forte di un uomo in più, la Roma continua ad attaccare concedendo anche qualcosa di troppo. Samu, ancora lui, sfrutta un ingenuità commessa da N’Dicka e si invola verso la porta. Per fortuna dei giallorossi sul più bello inciampa ed esce un tiro smorzato che si infrange sul palo esterno della rete. All’83’ poi con un azione da manuale arriva anche il 3 a 1 di Pisilli. Inutile il secondo goal del Porto all’ultimo secondo con un autogoal di Rensch che poi decide di commentare su Instagram così: “Ottavi di finale assicurati! Il prossimo goal sarà dalla parte giusta”.

Ranieri soddisfatto a metà

“Non sono entrato negli spogliatoi altrimenti oggi impazzivo, perché già quando prendo un gol divento pazzo, figuriamoci due. Quando vedo che tutti vanno all’attacco… Dicevo loro: ‘Restate lì, dove andate?’. Non andiamo avanti rischiando di prenderlo! E infatti lo abbiamo preso. Questa è una squadra che deve diventare squadra. Non possiamo essere nervosi all’inizio. Per fortuna c’è stata la nostra reazione grazie a Paulo. Ma dopo ormai la partita era nostra: in 11 contro 10, potevamo fare quello che volevamo, ma dovevamo stare attenti sul campo” così ha commentato nel post partita Claudio Ranieri forse ancora con la visione al 90′ di un improvvisato N’Dicka punta centrale.

Tuttavia ha ribadito di essere soddisfatto ma che alcuni dettagli devono essere assolutamente migliorati: “Io sono super contento. Però dobbiamo migliorare. Lo sanno anche i muri di tutti gli stadi europei, non solo il nostro, che noi prendiamo gol sulle ripartenze: e allora perché glielo offriamo? Stiamo vincendo, siamo sul 3-1, perché andiamo avanti? Non è ammissibile”.

Testa a Bilbao

Evitato il derby, la Roma affronterà l’Athletic Club dei fratelli Williams. Squadra già affrontata nella prima fase di qualificazione e finita con un pareggio all’Olimpico. Partita durissima contro una squadra forte e ricca di talento. La Roma ha dalla sua parte un calendario abbordabile in campionato, se ancora conta qualcosa, che permetterà a Ranieri di far riposare chi dovrà essere protagonista di questa doppia sfida europea.

L’andata si giocherà giovedì 6 marzo all’Olimpico, mentre il ritorno in terra basca è previsto per il giovedì successivo!