Notti di sogni (infranti), di coppe e di campioni

Disastrosa è stata la giornata di Champions per le italiane. Tra martedì e mercoledì Milan, Atalanta e Juventus sono state accompagnate gentilmente verso l’uscita. Hanno salutato la competizioni dalle grandi orecchie portandosi dietro più di un rimorso, considerando anche il divario tecnico delle avversarie. Il Milan, a San Siro, ha perso contro il Feyernood privo dell’attaccante titolare (trasferitosi proprio nella città di Milano, sponda rossonera) e con due 2006 titolari al loro esordio in Champions. L’Atalanta doveva ribaltare la sconfitta dell’andata e si è trovata dopo 45 minuti sotto per 3 a 0 contro un Club Brugge, ricco di talenti si, ma meno forte della squadra di Gasperini.

Per ultima, ieri sera, la Juventus. Partita portata ai supplementari ma che dall’inizio del secondo tempo alla fine del match ha visto una sola squadra in campo, il PSV, che ha, infatti, meritato il passaggio del turno. La Spagna ormai è distante nella classifica ranking e la possibilità di avere il quinto posto in Champions nel nostro campionato è ormai sfumata salvo clamorose sorprese. Coincecao ammette le colpe, Gasperini se la prende con il simbolo dell’Europa League vinta e Thiago Motta non riesce a dare uno spirito a una Juve spenta. Tre allenatori considerati spesso presuntuosi sia nelle dichiarazioni, sia in alcune scelte di campo e che, grazie a questa immensa qualità, hanno contribuito a scrivere una pagina disastrosa per il calcio italiano.

Milan, tutta colpa di Theo Hernandez?

La squadra dei vari Leao, Gimenez, Theo, Joao Felix, Pulisic, Walker precisamente, in casa, come ha fatto a pareggiare contro questo Feyernood? Domanda che si pongono un po’ tutti dentro Milanello e che, per ora, non ha trovato risposta. Theo Hernandez, l’ombra del giocatore dello scudetto considerato il più forte terzino del mondo, andrà via a giugno. Dopo l’ammutinamento alla terza giornata contro l’ex mister Fonseca, vicende extracalcistiche e prestazioni altalenanti, nella serata horror di Champions, ha vinto il premio come miglior tuffatore del match vincendo un giusto cartellino rosso (doppio giallo).

L’espulsione ha avuto sicuramente un peso specifico non indifferente, ma una squadra come il Milan non può gettare al vento un secondo tempo solo per un episodio del genere. Coincecao ha delle colpe evidenti. Una su tutti, tenere Fofana, l’unico elemento capace di fare filtro in mezzo al campo in questa squadra, soprattutto se rimasta in 10 uomini, fuori per 90 minuti e tenere, invece, Joao Felix, nella sua modalità flop, per tutta la partita. Scelta che farà discutere e non poco. Il mister si è assunto tutte le responsabilità sottolineando la Supercoppa vinta e come il percorso sia ancora lungo, ammesso che a giugno sia ancora seduto su quella panchina.

Gasperini vs Lookman

Eccolo Giampiero Gasperini, il mister che invece di analizzare come l’Atalanta, dopo aver deciso di buttare la partita di campionato contro il Cagliari per concentrarsi esclusivamente sulla coppa, si trovava dopo soli 45 minuti sotto per 3 a 0 contro il Club Brugges decide di prendersela con Ademola Lookman per aver calciato il rigore, sbagliandolo e negando le ultime speranze di rimonta per la Dea. Il nigeriano, che comunque tornava da un lungo infortunio e che aveva trovato il goal del 3 a 1, ha deciso di rispondere su instagram alle parole del mister: “Essere additato in questo modo non solo fa male ma è profondamente irrispettoso per tutto quello che ho fatto per questa squadra e per questi splendidi tifosi”.

Un tipo scontro Gasperini vs giocatore che come abbiamo già visto porterà ad un inevitabile cessione a giungo. Ma ci sarebbe da chiedersi perché non una parola, invece, sui vari De Ketelaere (fermo sulle gambe), una difesa horror che su tre ripartenze prende tre goal e su un Toloi, reo anche di un rosso per una reazione folle, che ha ammesso di essere ormai non idoneo a partite di tale importanza. Ciliegina sulla torta, levare il capocannoniere del campionato, Retegui, a 20 minuti dalla fine per far entrare un goleador come Samarzdic.

Juve, che flop

Koopmainers: 60 milioni. Nico Gonzalez: 30 milioni. Kelly: 15 milioni. Questi solo alcuni nomi e alcuni protagonisti della rovinosa trasferta olandese. Giocatori spenti, senza anima, senza cuore. Giocatori strapagati che non solo non tentano la giocata, ma neanche la pensano. Thiago Motta non riesce a scuotere la squadra: batte le mani, cambia, si agita. Risposta: il nulla. Il PSV domina dal secondo tempo alla fine dei tempi supplementari. Squadra giovane, organizzata e con due veterani come De Jong a fare da ariete e Ivan Perisic che basta rivedere lo stop eseguito sul goal per capire, se ancora ce ne era bisogno, che giocatore è.

Il mister bianco – nero rifiuta chi dice che una squadra ci ha creduto più dell’altra e anzi, insiste, sul fatto che la Juventus voleva a tutti i costi la qualificazione. Dal campo, Thiago, non sembrava affatto.

Due allenatori su tre saranno messi in discussione a giugno e il terzo (Gasperini) dovrà decidere se proseguire o meno. La due serate amarissime di Champions lasceranno strascichi importanti anche in campionato dove la Juventus e il Milan inseguono il quarto posto tra alti e bassi e l’Atalanta, forse, proverà a dire la sua per lo scudetto (Lookman permettendo).