Cosa sta succedendo nel campionato turco?

La cultura italiana, ormai da tempo, prevede che il primo vero nemico del tifoso sia l’arbitro, non importa se quest’ultimo abbia effettivamente ragione o torto, il tifoso ha bisogno di un colpevole e quindi eccolo lì, pronto a subire attacchi e insulti che fanno sempre pensare: ma di fare questo mestiere, precisamente, chi te l’ha fatto fare? Certo, ci sono casi in cui l’errore è evidente e con l’ingresso del Var si stanno riducendo drasticamente presunti sbagli (su tutti il fuorigioco, ormai automatico come la goal line technology).

Tuttavia, secondo voi, le polemiche finiscono qui? Assolutamente no. Per provare a colmare lacune comunicative che popolano da diversi anni il mondo arbitrale, DAZN ha istituito un tavolo in cui ex arbitri di serie A commentano con gli ospiti gli episodi del week -end aiutati direttamente da audio presi dalla sala VAR e AVAR. Ecco, spesso queste analisi post partita incendiano social e presunti influencer calcistici. L’esempio ultimo il tocco di mano di Federico Gatti nella partita tra Como e Juventus in cui i due collaboratori arbitrali (appunto Var e Avar) erano in disaccordo.

Tuttavia, non siamo qui pe questo, ma per sottolinearvi un nuovo livello di polemiche arbitrali. Protagonista è la Turchia, il Galatasaray e, ovviamente Jose Mourinho.

L’ultimo episodio

Partita Galatasaray contro l’Adana Demirspor, ex squadra di Mario Balotelli e Vincenzo Montella. Dries Mertens si lascia cadere in area di rigore con una palese simulazione, ma l’arbitro, anche con l’aiuto del Var, concede il rigore trasformato poi dal nuovo acquisto Alvaro Morata. Inammissibile per la squadra avversaria che al 30′ decide, su ordine del presidente, di abbandonare il terreno di gioco e accettare la sconfitta a tavolino per 3 a 0.

Ma per capire come siamo arrivati ad assistere ad una scena del genere, bisogna fare qualche passo indietro. Già un anno fa, il Fenerbahçe aveva indetto una votazione storica tra i suoi soci per decidere se abbandonare o meno il campionato turco dopo l’ennesimo episodio di violenza negli stadi. Alla fine la decisione fu quella di rimanere, ma fu una mossa che creò scompiglio nella SuperLig Turca.

La stessa squadra che, per commentare il “tuffo” di Mertens e il ritiro dell’Adana, ha emesso un comunicato sul proprio sito e sulla pagina instagram mirato ai rivali storici del Galatasaray che recita:

“State distruggendo il nostro Stato e la Federazione calcistica turca con i vostri contratti irregolari, biglietti del mercato nero e pubblicità di scommesse illegali. L’opinione pubblica è viziata dai tuoi media e le tue dichiarazioni false. Continuate a fuorviare arbitri e tifosi di calcio con i vostri calciatori che da anni imbrogliano e simulano. Grazie a voi non c’è più giustizia ne fiducia, complimenti, state rovinando il calcio turco”.

Josè Mourinho

Chi ci sguazza dentro a polemiche infuocate è proprio l’allenatore del Fenerbahçe: Josè Mourinho, Chi più di lui può diventare il martire, l’eroe, il paladino della giustizia nel calcio turco. Infatti eccolo lì, in prima linea che spara a raffica. Post, storie, dichiarazioni, conferenze stampa. Di tutto. Solo pochi giorni fa aveva postato un immagine sul suo profilo personale in cui si complimentava con un giocatore del Braga per la sua competenza nel gioco della Palla a mano, ovviamente riferendosi al fatto che non fu concesso il rigore. Lui stesso ha definito il campionato turco falsato e tossico.

Insomma, mentre noi ce la prendiamo con Luca Marelli che dal suo stanzino commenta gli episodi e mentre i nostri arbitri, seppur a fatica, cercano di avvicinarsi ad un pubblico che definire ostile è poco, ecco che in Turchia la situazione è incandescente e imprevedibile. Curiosi di capire quanto questa guerra tra due superpotenze possa anche influenzare dinamiche di potere eventuali e quanto renderanno il campionato turco appetibile.