La Roma accede ai playoff di Europa League

Olimpico stracolmo per una partita decisiva. La Roma batte l’Eintracht Francoforte per 2 a 0 con le reti di Angelino (primo goal con la maglia giallorossa) e di Eldor Shomurodov. L’Uzbeko è al centro di diverse voci di mercato che lo vedono accostato a squadre come Venezia, Lecce e Empoli ma dopo il goal di ieri sera la sua permanenza nella capitale resta una possibilità concreta.

Presenti anche più di 3500 tifosi tedeschi che si sono scontrati nel secondo tempo con la curva nord a suon di lancio di fumogeni. Oggi, alle ore 13.00, la Roma capirà chi affronterà nei Playoff tra il Ferencvaros (Ungheria) o il Porto ( squadra decisamente più ostica). Se verrà superato il turno, le possibili avversarie saranno l’Athletic club o un derby cittadino – europeo contro la Lazio.

Pieno controllo della partita

La partita ha seguito uno specifico copione per tutti e 90 i minuti. L’Eintracht già sicuro del passaggio tra le prime otto gestisce palla, non affonda e regista solo un azione pericolosa con un colpo di testa del centrocampista svedese Hugo Larsson, parato miracolosamente dal solito Mile Svilar. In chiusura del primo tempo Dybala apre su Mancini che si trova in maniera insolita sulla trequarti e lancia un cross a tagliare tutta l’area avversaria e dove sbuca Angelino, autore di una partita da 8 in pagella, che deve solo spingere in rete aiutato anche dalla deviazione di un difensore tedesco.

Al 61′ fuori Paredes ( oggi post su instagram che smentisce la famosa chiamata a Riquelme per tornare al Boca Juniors) e uno stanco Alexis Saelemaekers e dentro l’argentino Soulè e Cristante, tornato definitivamente dall’infortunio. La Roma continua a spingere ma solo al 69′, Shomurodov entrato da pochi minuti al posto di Dovbyk riceve uno splendido passaggio da Soulè riuscendo ad anticipare il difensore e si invola uno contro uno contro il portiere. Sul più bello tenta una finta, impacciato sembra aver perso l’occasione e invece con un tocco delicato e furbo anticipa portiere e difensore e regala il 2 a 0 definitivo alla Roma.

Ok l’Europa, male il mercato

In campionato la Roma si sta riprendendo, ha trovato continuità e punta a ritrovare un piazzamento europeo di notevole importanza. In Europa, nonostante qualche caduta in trasferte complicate, con la vittoria di ieri all’Olimpico ha centrato l’obiettivo dei playoff. La nota negativa, per ora, rimane il mercato. Ghisolfi ha certificato il fallimento estivo di alcuni colpi come Le Fee, ceduto al Sunderland e Hermoso, finito al Bayern Leverkusen.

La priorità, quindi, è un difensore centrale da inserire subito in rosa e magari regalare un altro centrocampista a Ranieri. Paredes allontana le voci che lo vedono vicino ad un approdo in Argentina e Cristante sarà, almeno fino a giugno, un uomo su cui contare. Vedremo queste ultime giornate cosa porteranno di nuovo e chi invece saluterà la capitale. Ghisolfi e i Friedkin dopo tre allenatori e un mercato fallimentare da 100 milioni quest’estate sono costretti a rispondere sul campo.