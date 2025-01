Naomi Girma, da Stanford a Stamford Bridge

Una vera e propria svolta è avvenuta nel mondo del calcio femminile. Naomi Girma, calciatrice statunitense e difensore dei San Diego Wave è stata acquistata dal Chelsea per una cifra di 900 mila sterline, pari quindi a 1,1 milione di dollari. Una cifra mai vista per una calciatrice e simbolo di come il movimento sia in costante crescita sia finanziaria sia mediatica.

Chi sta contribuendo in maniera esponenziale a questa costante e rapida crescita è l’America da cui sono partite diverse calciatrici per approdare in Europa e viceversa. Infatti, prima di Naomi Girma, il recordo per il trasferimento più alto apparteneva all’attaccante zambiana Racheal Kundananji, passata al Bay FC dal Madrid CFF per 788mila dollari. Anche il Chelsea, di cui ora Naomi è giocatrice, è una squadra molto attiva: questo è il terzo trasferimento record per una giocatrice dopo la danese Pernille Harder (355 mila dollari) nel 2020 e la colombiana Mayra Ramirez (542 mila dollari) l’anno scorso. Guardano le cifre e gli anni è possibile capire l’enorme sviluppo del calcio femminile avuto negli ultimi anni.

Naomi Girma

“Ci sono tante cose del Chelsea per cui ho voluto venire qua: la cultura, la mentalità vincente, lo staff, i giocatori. È un ambiente al top in cui imparare e crescere”, ha aggiunto spiegando che per lei è stata una “scelta facile”. L’allenatrice Sonia Bompastor, ha dichiarato che Naomi le permetterà “di avere ancora più opzioni. Porterà molta qualità nella squadra anche se quest’ultima è già piena di talenti”.

Noemi Girma nasce sportivamente parlando al college per la Stanford Cardinal, di cui è stata capitana nel campionato nazionale del 2019. Dopo l’ottima stagione il San Diego Wave FC l’ha selezionata per la prima volta al Draft NWSL del 2022 (stile NBA ma per il calcio). Ha vinto il premio NWSL Rookie of the Year ed è stata nominata NWSL Defender of the Year in entrambe le sue prime due stagioni, aiutando a portare San Diego in vetta al campionato nel 2023.

Girma ha giocato per gli Stati Uniti a livello under-17 , under-19 e under-20 prima di fare il suo debutto senior nel 2022. È stata nominata Calciatrice dell’anno degli Stati Uniti nel 2023. Ha vinto l’oro con gli USA alle Olimpiadi di Parigi del 2024, giocando titolare in ogni partita.

Benvenuta in Europa

“San Diego, grazie per avermi accolto a braccia aperte tre anni fa. Giocare qui è stato un incredibile percorso di crescita e sono così grato di aver avuto l’opportunità di iniziare la mia carriera con questo fantastico club. Ai miei compagni di squadra, grazie per la vostra amicizia, supporto e ispirazione. Mi avete davvero cambiato in meglio, e conserverò per sempre quanto ognuno di voi abbia influenzato la mia vita negli ultimi tre anni. Ai miei allenatori e staff, grazie per aver creato un ambiente che mi ha permesso di crescere e raggiungere il mio potenziale. Il tuo incoraggiamento e la tua guida sono stati preziosi.”

Queste le parole usate dalla calciatrice per salutare il club che l’ha scovata giovanissima e che adesso saluta per inseguire e incantare l’Europa con la maglia blu del Chelsea. Dalla California all’Inghilterra, dalla Contea di Santa Clara a Londra, da Stanford a Stamford Bridge.