Il Barcellona è più vivo che mai

Nella notte Saudita, al King Abdullah Sports City di Jeddah, è andata in scena una delle finali più incredibili degli ultimi anni. Il Barcellona, nonostante i gravissimi problemi finanziari e le polemiche legate al tesseramento dei due giocatori Dani Olmo e Pau Victor, vince, anzi, stra vince la Supercoppa di Spagna contro gli acerrimi rivali del Real Madrid. Il finale:5 a 2 per gli uomini di Flick. Secondo risultato utile consecutivo contro i Blancos dopo aver battuto la banda di Ancellotti anche in campionato, sempre con un risultato netto di quattro a zero.

Una squadra veloce, fisica e famelica che incassa il goal dello svantaggio e reagisce sprigionando tutto il talento in campo. Yamal, Gavi, Pedri, Cubarsì, Lewandowski, Rapinha. Centrocampo capace di gestire e far rifiatare per poi colpire grazie alle diverse frecce a disposizione. Il Real si illude, vede Mbappè fare Mbappé, ma si sfilaccia presto, troppo presto. La difesa e il filtro a centrocampo inesistente condannano la squadra ad una vera e propria umiliazione. Difficile riprendersi.

Un primo tempo da 10 e lode

La prima visione, galattica, è lo slalom di Mbappè che arrivato in area di rigore fulmina il portiere e porta in vantaggio il Real. Corre, salta e urla calma, evocando dolci ricordi di chi, con quella maglia e con quel numero, ha incantato per diversi anni in casa Madrid. Sembra una notte diversa, i pensieri del Clasico precedente (finito 4 a 0 per il Barcellona) sembrano allontanarsi. Non sarà così. Al fenomeno francese, non poteva non rispondere il fenomeno spagnolo, Lamine Yamal anche lui con una serpentina fulmina Courtois. Passano dieci minuti e Camavinga stende, senza guardare mai la palla, Gavi in area di rigore, giallo e rigore procurato. Dal dischetto, infallibile, Robert Lewandoswki, ventisei goal in stagione.

Il Barcellona la ribalta e inizia a gestire palla fino a che non arriva sui piedi di Koundè. Il terzino francese, come un lampo, lancia la palla verso l’area di rigore avversaria e pesca, inspiegabilmente solo, il capitano Rapinha che, indisturbato, si eleva, stacca e colpisce. Risultato: 3 a 1. Scadono i 45 minuti e il quarto uomo segnala 9 minuti di recupero. Il Real è ormai mentalmente distrutto e infatti, allo scadere, calcio d’angolo battuto malissimo dai blancos e ripartenza micidiale del Barcellona che firma il 4 a 1 con il giovane terzino, anche lui prodotto del vivaio (guarda un pò) Alejandro Baldè.

Secondo tempo e ko

Come se non bastasse, la ripresa inizia con un altro goal. Direte, è il Real che si è svegliato e che tenta l’incredibile rimonta? Assolutamente no. Rapinha colpisce ancora e chiude, se ce ne fosse bisogno, definitivamente i giochi. I restanti 45 minuti sono una passerella per i super campioni di Spagna. Il real accenna una timida scossa data dal goal di Rodrygo su punizione. Il finale arriva presto, il Barcellona è campione di Supercoppa e Dani Olmo bacia la maglia dopo giorni, mesi forse, difficili.

Una grande festa, una coppa importante e una partita da record di spettatori in Arabia vista dall’alto dei due presidenti Florentino Perez e Joan Laporta, seduti, come dei re, in poltronissima.