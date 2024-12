La folle, bellissima, vecchia Liga

Sono almeno cinque anni che la capolista in Liga (campionato spagnolo) vince con almeno 10 punti di distacco sulla seconda. Stagione scorsa il Real diventa campione con 95 punti, insegue il Barcellona con 85 e nella stagione 22/23 il Barcellona trionfa ad 88 punti e i blancos secondi a 78. Quest’anno, invece, anche se è ancora presto per dirlo, le prime tre posizioni occupate da Barcellona,Atletico Madrid e Real Madrid sono raccolte in soli due punti. In testa c’è il Barcellona a 38 mentre le due squadre della capitale spagnola inseguono entrambe a 37 ma con una partita in meno da giocare.

Un campionato estremamente equilibrato condito dalla presenza di grandi campioni: Mbappè, Lamine Yamal, Griezzmann, Vinicius, Lewandoswki ecc… ecc… Al quarto posto, poi, c’è anche l’Athletic Bilbaao dei fratelli Williams che anche se a -5 dalla vetta, sta trovando gioco e continuità, anche in Europa. Un campionato equilibrato e che potrebbe invertire la tendenza degli ultimi anni vedendo una lotta scudetto portata avanti fino alle ultime giornate.

Tra inciampi e vittorie

Le prime tre classficate, nonostante rose stellari, hanno già compiuto diversi passi falsi in campionato. L’ultimo, nella serata di ieri, è stato del Barcellona che ha perso 0 a 1 contro il Leganes e potrebbe scivolare al terzo posto. L’atletico del solito Simeone non perde da cinque partite in campionato, vincendole tutte e convincendo grazie soprattutto all’infinita classe di un giocatore troppo spesso sottovalutato come Antonie Griezmann e la potenza del nuovo bomber Sorloth. Il Real Madrid viene da un rocambolesco derby con il Rayo Vallecano finito per 3-3. Unica nota positiva di quest’ultimo periodo blancos è Jude Bellingham che sembra aver ritrovato il fiuto del goal.

In testa alla classifica marcatori c’è il solito Robert Lewandowski, già a 16 goal in campionato aiutato poi dai giovani ragazzi della cantera. Il Barcellona, infatti vanta un’età media di 25 anni, tra le più giovani in Europa. Molto facile quando dalla primavera escono fuori giocatori come Yamal, Gavi o Cubarsì.

E in Europa?

La Spagna, oltre ad aver vinto l’ultima edizione dell’Europeo, si sta comportando bene anche nelle diverse competizioni extra campionato. I Blaugrana occupano il secondo posto nella maxi classifica del nuovo formato Champions dietro solo al Liverpool. Anche qui, la classifica marcatori vede al primo posto un attaccante polacco che forse avete già letto sopra con 7 goal. L’Atletico, è undicesimo e nonostante qualche sbavatura, può puntare alle prime otto posizioni e sperare di staccare il pass per accedere direttamente alla fase finale. In Europa League, dietro la macchina Lazio che occupa, in solitaria, il primo posto, segue l’Athletic Bilbao che è riuscito a mettere in fila ben cinque vittorie consecutive.

Chi fa maggiormente fatica ed è quasi eresia dirlo è il Real Madrid in Champions che ha vinto l’ultima contro l’Atalanta di Gasperini rischiando moltissimo. La squadra di Ancellotti, infatti, si trova al ventesimo posto nonostante i campioni in rosa e la nomea di assoluti padroni di casa di questa competizione dato che in bacheca, al Bernabeu, sono presenti ben quindici Coppe dei Campioni. Una squadra martoriata dagli infortuni e da prestazioni sotto la media. Il primo indagato e non poteva essere altrimenti è il fenomeno francese Killian Mbappè che sta dimostrando al mondo quanto possa pesare quella maglietta.