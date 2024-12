La Roma è finalmente tornata?

Calma. La Roma ieri ha ottenuto una grande vittoria per 3 a 0 contro i portoghesi del Braga (quinti in classifica in Portogallo) e ha rimesso in ordine una classifica che sembrava destinata a crollare. Il percorso in Europa League di Sir Claudio è ottimo: un pareggio con il Tottenham a Londra e la vittoria di ieri sera. Tra i due match sono stati cinque i marcatori, tutti diversi: N’Dicka, Hummels, Saud, Pellegrini e Hermoso. Se poi contiamo anche la vittoria contro il Lecce, diventano nove. Segno di come questa squadra se messa in campo con le giuste idee e con le dovute attenzioni è in grado di segnare, vincere e convincere.

Tuttavia, prima di poter affermare che la squadra della capitale sia effettivamente tornata a regime bisognerà aspettare la partita di domenica in trasferta a Como in cui sono obbligatori i tre punti e la sfida con il Parma prima di Natale. Due incontri decisivi per chiudere il mese di dicembre con un ricco bottino di punti e speranze.

La grande sorpresa

La vittoria contro il Braga era, seppur insidiosa, un obiettivo alla portata dei giallorossi che hanno subito indirizzato la partita con un goal da fuori area (incredibile ma vero) di Lorenzo Pellegrini. Ranieri nei giorni scorsi ha sempre ribadito di aver avuto pochissimi centrocampisti in carriera capaci di segnare quasi come un attaccante e Lorenzo rientra tra questi. Lo ha coccolato, tenuto fuori per due partite e lo ha inserito nella giusta cornice. IL capitano della Roma, infatti, oltre al goal fornisce una prestazione da 8 in pagella seppur divorandosi un goal già fatto.

Il 2 a 0 però è la grande sorpresa di questa partita. Sul tabellino dei marcatori, infatti, ci finisce il saudita Saud Abdulhamid che dopo l’assist contro il Lecce per il goal di Pisilli ieri ha segnato anche il primo goal in maglia giallorossa. Un incognita il suo acquisto a luglio, un mistero la sua presenza a Trigoria sotto la gestione De Rossi e quella di Juric e una nuova linfa con Ranieri. Corre, spinge, sovrapposizioni ma anche gestione della palla e ciliegina sulla torta: goal. L’emozione è fortissima tanto che a fine partita quasi non riesce a esprimersi ai microfoni di Sky. Bisognerà attendere per confermare quanto visto nelle due ultime partite, ma come si dici, chi ben comincia…

Il tre a zero, dopo che il portiere del Braga decide di farsi espellere per un’uscita folle, arriva con un goal di Hermoso. Altro giocatore che, causa infortunio, si è visto decisamente poco e che vuole ritagliarsi uno spazio in questa Roma 3.0. Migliore in campo, però, ieri è stato Manu Konè. Inutile che vi dica che partita ha giocato, andate su Youtube, vedete gli highlights e tornate qui poi. Un gigante.

Obiettivo prime otto

Con la vittoria di ieri, la Roma, sale al dodicesimo posto a -2 dal tanto ambito ottavo e settimo posto che permetterebbe di evitare di giocare una partita in più e accedere direttamente agli ottavi di finale. Al momento i due posti sono occupati da Rangers e dal Manchester United che però devono affrontare sfida non facili. Anche i giallorossi, però, devono fare i conti con gli avversari: i prossimi saranno gli olandesi dell’Az Alkmaar, stadio difficile e partita dura e l’ultima sarà con l’Enintracht Francoforte, quinto in classifica e con un Marmoush infuocato, già 13 goal e 7 sette assist in Bundesliga. Il destino, inevitabilmente, è nelle mani di Ranieri. Recuperare il tempo perso e iniziare a correre più degli altri è l’imperativo.