“Giocati da Dio”, quando l’arte di un gesto tecnico diventa storia

“Giocata da Dio” è il titolo del nuovo libro di Roberto Beccantini, giornalista italiano che ha collaborato con tutte la maggiori testate giornalistiche sportive e non e in uscita il prossimo 14 febbraio. Il libro, il quinto dell’autore, si sofferma sull’importanza e sulla bellezza del gesto tecnico spesso abbinato alla fantasia del singolo giocatore. Oggi, tra schemi sempre più rigidi e tattiche oppressive il fantasista è sempre più al servizio dell’allenatore. Il genio e la fantasia sono colpi ribelli, sempre più rari ma per questo, forse, più vistosi.

Nella lunga storia del calcio, però, non sono mancati giocatori che hanno incantato milioni di tifosi con un goal, con un dribbling o con un passaggio illuminante. Roberto Beccantini, quindi, in questo volume, ripercorre attraverso esperienze personali e ricordi delle immagini significative che hanno contribuito a rendere il gioco del pallone lo sport più seguito e visto al mondo.

“Questo è un libro dedicato al gioco del calcio, gioco nel senso pieno della parola, termine che può fare impressione, se si pensa a cos’è diventato, ma che non deve far paura. Al gioco, ai giocatori e alle giocate per cui, nonostante tutto e nonostante molti, vale la pena di guardarsi indietro e dentro, per perpetuarne la magia. E trasmetterla.”

Da Omar Sivori a Francesco Totti

“Evviva il pensiero forte. Abbasso il pensiero unico. Per straordinario che possa sembrare. Obiezione: comodo, scrivere di Diego Armando Maradona, di Roberto Baggio, di Cristiano Ronaldo, di Leo Messi. Comodo, sì. Ma, spero, istruttivo. Perché ne possano nascere altri, servono maestri, e pure bravi, a patto di non trascurare l’aspetto giocoso e selvaggio che ci ha sedotto”. In questo museo letterario fatto di arte e bellezza sono presenti grandi cimeli calcistici infatti. Il tiro di Francesco Totti, il dribbling di Roberto Baggio, l’eleganza di Platinì o il passaggio di Luka Modric.

Vere perle che hanno illuminato generazione di amanti del calcio e capaci di impreziosire sfide e partite storiche. Match spesso ricordate proprio per quell’illuminazione, quel tocco di geni, quella sregolatezza che contraddistingue campioni ma anche calciatori dalla carriera non brillante ma dotati del dono per la magia.

L’arte del…

Il libro è suddiviso in diversi capitoli per ripercorrere la fantasia. L’arte del tiro, del dribbling, dello stop, del lancio, dello stop. Ma anche gesti come il calcio di punizione, il cross o della rovesciata. Un capitolo solo per l’enorme uomo e calciatore che è stato Gigi Riva (l’hombre vertical) per poi finire con l’arte del difensore tra contrasti e scivolata e l’arte del portiere. Il calcio, appunto, come arte, il gesto tecnico come quadro, la fantasia come gli acquerelli e la partita come museo.

“Il gioco. Le giocate. Da una tribuna, da una curva, da un divano. La magia dell’attimo che può cambiarti l’umore. Il fanciullino che è in noi svegliato da un arcobaleno, da una traiettoria, da una rabona. Per vedere l’effetto che fa. E l’affetto che lascia. Ci ho provato.”