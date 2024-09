Portal Trasparencia: Andrè Villas Boas mantiene la parola

L’ultima notizia che ha stravolto il mondo del calcio è legata a una delle più importanti squadre europee. Si tratta del Porto e al così detto “Portale della trasparenza”. Ma di cosa si tratta? Il presidente della squadra portoghese, l’ex giocatore e allenatore Andrè Villas – Boas, ha deciso di far comparire una sezione sul sito ufficiale del club in cui saranno visibili dati che comprenderanno la durata dei contratti, i costi fissi e variabili, i bonus e le commissioni pagate agli agenti e il reale costo di ogni acquisto effettuato dalla società. Una mossa inedita e innovativa pensata anche per rafforzare ulteriormente il legame con i tifosi ma soprattutto per avere una trasparenza economica inattaccabile. Il temo economico -finanziario, infatti, e la sua conseguente limpidezza è un tema molto discusso nelle società di oggi. Molti sono i casi in cui i club vengono multati per non aver rispettato le regole del fair – Play finanziario o club che usano contratti decennali per poter spalmare i costi dei numerosi acquisti (Chelsea). Questa mossa permette di avere a disposizione, sempre, online, dei dati che nessun club al mondo rende disponibili al proprio tifo e al pubblico in generale. Una promessa mantenuta durante la campagna elettorale dall’attuale presidente in netto contrasto con chi occupava quel ruolo precedentemente, Jorge Nuno Lima Pinto Da Costa e che ha reso possibile la vittoria schiacciante del primo. Questo ha permesso anche di dimostrare come in pochi mesi, Villas – Boas, abbia avviato un repulisti senza precedenti, dovendo fare i conti con una situazione economico-finanziaria critica. Tornando al famoso “Portal Trasparencia”, alcune sezioni sono già compilate, altre sono date in aggiornamento. Fra le voci in aggiornamento c’è quella intitolata “transazioni dei dirigenti”. Qui la nota ufficiale che trovate sul sito:

In quest’area, il Futebol Clube do Porto pubblica informazioni rilevanti su questioni istituzionali, organizzative, economico-finanziarie, pianificatorie e contrattuali, in conformità con l’impegno di Trasparenza assunto dalla Direzione del Club. Attraverso questo Portale, in conformità con i più alti standard internazionali di trasparenza e accesso alle informazioni, il Futebol Clube do Porto intende essere responsabile nei confronti dei suoi associati, partner, azionisti e altri investitori nelle società del Gruppo. La politica di trasparenza del Futebol Clube do Porto è soggetta a un processo di monitoraggio, rivalutazione, audit e revisione permanente.

Una grande novità che spero venga seguita al più presto dal maggior numero di club per evitare ombre e dissapori su questioni spesso spinose e sempre troppo poco chiare.