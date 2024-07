Vince chi merita

La Spagna è campione d’Europa per la quarta volta nella storia. Mai nessuna nazionale ha raggiunto un traguardo simile nella storia degli Europei. Una vittoria meritata per quanto visto sul campo. La Roja ha vinto sette partite su sette battendo squadre come Germania, Francia, Italia ma soprattutto l’Inghilterra in finale. Gioco, possesso palla, idee e due frecce letali come Niko Williams (2003) e Lamine Yamal (2007), ma non solo. Ci sono stati tanti protagonisti di questo cammino trionfale: Rodri ha tenuto le redini del centrocampo come solo un futuro pallone d’oro riesce a fare, Alvaro Morata ha corso e rincorso chiunque avesse il pallone tra i piedi, Cucurella, criticato in Inghilterra per il costo del suo cartellino, ha dimostrato di essere un terzino più che valido fornendo anche un meraviglioso assist per il goal decisivo in finale. Una squadra in cui ha funzionato tutto, anche i cambi sono stati spesso decisivi: Dani Olmo, Merino e Oyarzabal hanno saputo rispondere presente quando chiamati in causa. La grande delusione, invece, è stata proprio l’Inghilterra. Un percorso fatto di rimonte all’ultimo minuto e grandi gesti tecnici di alcune stelle che questa nazionale ha a disposizione. Tuttavia, quando incontri una Spagna del genere, difficile vincere senza un’idea propositiva di gioco. Per Soutghate è la seconda finale persa consecutiva dopo la drammatica finale di Wembley contro gli azzurri. Una maledizione che perdura per gli inglesi, rappresentati al meglio da un giocatore straordinario come Harry Kane che però non è ancora riuscito a vincere un trofeo in carriera.

Dall’altra parte del mondo, invece, Messi ha deciso di entrare ancora più nella storia di questo sport vincendo il suo quarantacinquesimo trofeo in carriera. L’Argentina, infatti, ha trionfato in Coppa America contro la Colombia di James Rodriguez. Partita iniziata con quasi un’ora di ritardo per via della terribile gestione degli stadi americani. Migliaia di persone sono rimaste fuori dallo stadio, creando una folla incredibile che ha portato anche a duri scontri con la polizia americana. Scene da film dell’orrore. Resta la grande vittoria dell’Albiceleste che vince per 1 a 0, grazie alla rete di Lautaro Martinez e seconda coppa consecutiva. Notte dolce amara per il fideo Angel Di Maria che ha giocato l’ultima partita con la nazionale.

Adesso, la finalissima Argentina – Spagna, in cui si affronteranno la storia del calcio contro il futuro di questo sport: Lionel Messi contro Lamine Yamal.