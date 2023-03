Derby di Roma: i 7 sfottò più divertenti comparsi nelle curve

Il derby di Roma si avvicina: domenica 19 marzo alle 18 si giocherà Lazio-Roma. La stracittadina è anche sinonimo di goliardia e questi sono i 7 migliori sfottò mai realizzati dalle due curve.

“Giovedì te vedi D. Matteo”

Derby del 2011. Vittoria della Lazio all’ultimo respiro grazie al gol di Klose sotto la Curva Nord. Compare uno striscione che prende in giro i giallorossi, esclusi dalle coppe europee già ad agosto a causa della sconfitta ai playoff di Europa League contro lo Slovan Bratislava. Lo striscione di sfottò sarà premonitore: alla fine di quella stagione la Roma resterà nuovamente fuori dalle coppe europee, piazzandosi al settimo posto in Campionato.

“Nun ve sarva manco na memory card!”

6 gennaio 2005. La Lazio ha una delle stagioni più difficili della sua storia recente: si salva per il rotto della cuffia, a +2 sulla terzultima (il Bologna retrocesso in Serie B). La Curva Sud coglie l’occasione e ironizza, goliardicamente, sulle difficoltà della squadra biancoceleste, in un derby di inizio millennio in cui spopolava la “memory card” della PlayStation 2, fondamentale per i salvataggi dei videogiochi.

“Mio nonno tifava Lazio, il tuo pure!”

L’ironia spopola in Curva Nord l’11 gennaio 2015. Il derby finisce in parità, 2-2, con la rimonta firmata da Francesco Totti. Prima della partita, il tifo biancoceleste sbeffeggia i romanisti, ironizzando sulla nascita della Roma, avvenuta 27 anni dopo quella della Lazio, in un modo molto originale…

“Ve mannamo in B”

Un derby d’altri tempi. Uno Stadio Olimpico gremito per il derby del 18 marzo 1979. La Curva Nord espone questo striscione in riferimento alla difficile posizione di classifica della squadra giallorossa in quella stagione. Nonostante la sconfitta in questo derby per la squadra giallorossa, la Roma si salverà, mandando, invece, in B, il Lanerossi Vicenza.

“Non snobbatela… noi ci teniamo”

Lo striscione è apparso durante l’ultimo derby giocato. In realtà, si tratta di un contro-sfottò, che ricorda un altro striscione esposto in Curva Sud in merito all’importanza che per la Roma avesse il vincere la Coppa Italia nella stagione 2018-2019 (anno nel quale, per ironia della sorte, vinse la Lazio). Questo sfottò, invece, prende in giro la squadra biancoceleste, dopo essere “retrocessa” dall’Europa League alla Conference League, coppa vinta giusto un anno fa dalla Roma e che i biancocelesti, quest’anno, si sentono quasi in dovere di vincere.

“S.S. Lazio – 1900… tifosi!!!”

Se, come detto, la Lazio ha vinto l’ultimo derby andato in scena quest’anno per 0-1, la vittoria sugli spalti (complice anche il fatto che la Roma giocasse in casa) è stata dei giallorossi. Qui lo sfottò sottolinea il fatto che la Roma, in questa stagione, sta spesso facendo il sold out di tifosi allo Stadio Olimpico, mentre la Lazio fa più fatica a riempirlo.

“Di Canio Lord d’oltremanica, Totti Sir… de Torvajanica”

3-1 della Lazio in questo derby del 2005. Di Canio segna sotto la Sud e fa imbestialire i tifosi giallorossi. In questo sfottò della Curva Nord si allude al fatto che Di Canio, prima di tornare alla Lazio, avesse avuto esperienze all’estero (soprattutto quella al West Ham) a differenza di Totti, rimasto per tutta la sua carriera fedele ad un’unica squadra e rifiutando offerte anche da club molto prestigiosi.