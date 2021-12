BOMBER DER NATION, “IL PICCOLO GRASSO” GERD MÜLLER

I numeri sono impressionanti: Campione d’Europa nel 1972, Campione del Mondo nel 1974. Quattro volte Campione di Germania e quattro Coppe nazionali con il Bayern Monaco, ed ancora tre Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale ed una Coppa delle Coppe; Pallone d’Oro nel 1970 e due trofei Scarpa d’Oro nel 1970 e nel 1972.

Il più grande centravanti che la storia tedesca ricordi, e mai eguagliato, con all’attivo un totale di 730 goal in 788 incontri di cui 68 in Nazionale con 62 presenze, e 566 gol in 607 partite ufficiali con il Bayern Monaco, vincitore della classifica marcatori del Mondiale del 1974 e dell’Europeo del 1972.

Miglior marcatore della storia della Bundesliga con 365 gol.

Questo è stato Gerhard Müller.

Ma quello che colpisce l’immaginario collettivo, oltre ai leggendari numeri, è la sua storia, il suo carattere, la sua velocità, la sua professionalità, la sua testardaggine, la sua timidezza ed anche la sua immeritata fine.

Nato il 3 novembre 1945 a Nördlingen, un paese a nord-ovest di Monaco di Baviera, Gerd è il figlio di una nazione devastata dal secondo conflitto mondiale, in una Germania da ricostruire lui è perfetto come simbolo di riscatto sociale.

Muove i primi passi nella squadra di casa, il TSV Nördlingen ma vi resta poco, a diciannove anni il Bayern Monaco ne acquista il cartellino per 5.000 marchi e lo mette sotto contratto ma il suo fisico sgraziato, le gambe tozze, basso ed un poco in carne sono caratteristiche che non convincono l’allora allenatore della squadra bavarese Cajkocski tanto che quando si accorge di lui lo scambia per un raccattapalle e lo definisce “piccolo elefante”.

La società e l’allenatore jugoslavo vogliono tentare il salto dalla Regionalliga Sud – la seconda divisione tedesca – al massimo campionato, alla Bundesliga. Per questo vengono assoldati, assieme a Gerd Müller, anche il raffinato e talentuoso Franz Beckembauer e il portiere Sepp Maier.

Ma il tecnico non ci vede nulla di buono in lui, possibile che si sia scatenata un’accesissima asta per accaparrarsi un probabile fenomeno dal fisico quantomeno improbabile per un calciatore?

Cajkocski se ne accorge alla tredicesima giornata di campionato. Senza punte a disposizione si trova costretto a far scendere in campo quel giovanotto basso e tarchiato che debutta contro il Friburgo. I due gol di Gerd lo fanno subito ricredere e da quel momento in poi il ragazzo di provincia diventa insostituibile per la squadra bavarese.

I 35 gol di Müller nella stagione successiva al suo esordio, 1964-1965, portano il Bayern in massima divisione e da lì iniziarono cavalcate trionfanti in casa e nel mondo.

Rapace, attendista, quasi assente dalla partita, improvvisamente sbucava dal nulla, approfittando di una disattenzione difensiva o spuntando al momento giusto a finalizzare un assist del suo capitano Beckembauer. Il gol, il suo unico scopo, la sua unica meta.

“Era brutto da vedere, con quelle gambe corte e tozze e le spalle spioventi. Ma era veloce come un fulmine e saltava come un’anguilla. Con lui non potevi distrarti un secondo”, queste le parole del suo estimatore e capitano Franz.

Il Ct tedesco Helmut Schoen lo fa esordire in nazionale dopo la delusione della finale del Mondiale del 1966 e sempre in quell’anno è determinante a far vincere al Bayern la prima Coppa di Germania che farà il paio con quella dell’anno successivo, anno in cui la squadra bavarese vince la Coppa delle Coppe.

Preciso, coordinato, con un tempo di reazione di una saetta, tirava da ogni posizione e nonostante la sua statura i gol di più belli sono il frutto di una esagerata elevazione che, a detta sua, aveva imparato da un amico cestista.

I ’70 sono gli anni d’oro del Bayern, i tedeschi vincono tutto: tre scudetti consecutivi, una Coppa dei Campioni (al tempo si chiamava così n.d.r.) ma anche in Nazionale Muller si prende le sue soddisfazioni. Vince il Pallone d’Oro nonostante la sconfitta contro l’Italia nella mitica partita, definita da molti la “partita del secolo” allo Stadio Azteca di Città del Messico.

Quel 4 a 3 che negherà la finale ai tedeschi ma che lo consacrerà, con i suoi 10 gol, nell’Olimpo del calcio.

Si rifarà dopo quattro anni, nel 1974, e diventerà Campione del Mondo con la sua Germania, battendo la nuova scuola del calcio ed il suo profeta Crujff a Monaco, davanti alla sua gente segnando il 2 a1 definitivo per la vittoria.

Sarà la sua ultima partita in Nazionale e lo aveva predetto: “Vi regalerò il Mondiale ma il giorno dopo non metterò più piede in Nazionale, dimenticatevi di me”.

Infastidito ed in contrasto con la Federazione tedesca che si era opposta al suo trasferimento al Barcellona, Müller mantenne tutte e due le promesse.

Sfumato il sogno blaugrana, dopo qualche anno avaro di titoli ma non di gol, nel 1979 lascia la Germania per le sirene a stelle e strisce della NASL, precisamente indosserà la maglia dei Fort Lauderdale Strikes dove dimostrerà all’altra faccia della terra il suo fiuto inesauribile del gol.

Lascia il calcio giocato nel 1981 cadendo in una spirale di depressione condita dall’alcool.

Nel 1992 i suoi ex compagni e grandi amici Maier e Beckembauer assieme a Rummenigge lo trovano in un bar dell’aeroporto di Monaco ridotto come un barbone, trasandato e sporco fanno fatica a riconoscerlo.

Lo convincono a disintossicarsi, pagando di tasca loro tutte le cure, e gli offrono un ruolo nelle giovanili del Bayern.

E’ un’ancora di salvezza, la vita ricomincia ma la malinconia di ciò che è stato lo accompagna come un’ombra incessante, un ricordo che fa male, come dichiarerà in una lunga intervista sul suo “male di vivere” senza la sua droga, i gol.

“Il Gol è tutto. Pelè un giorno disse che fare gol è come avere un orgasmo.

In molti hanno pensato che avesse torto, o che quantomeno avesse esagerato.

Anche io penso che avesse torto. Infatti non c’è nemmeno paragone.

Fare gol è meglio di tutto.

Io, dopo più di 10 anni da allora, sono rimasto ancora là.

Forse addirittura a quel giorno di luglio del 1974.

Quando ho capito, nell’esatto momento in cui quel tiro mio contro l’Olanda aveva superato quella maledetta linea bianca di porta, che non avrei mai più rivissuto un momento come quello.

E avevo ragione. Un mio gol aveva consegnato al mio Paese i mondiali di calcio.

Quel giorno ero sul tetto del mondo… ora sono nel buco del culo dell’inferno”.

Dal 2008 si ammala di demenza senile, notizia resa nota dal Bayern Monaco solo nel 2015, e sparisce dalla scena pubblica.

Ricoverato in una residenza sanitaria viene accudito dalla moglie Uschi che rilascia poche parole alla stampa sulle condizioni croniche di suo marito: “Dorme in attesa di spegnersi”.

Il 15 agosto 2021 arriva come un lampo, ma non inatteso, il comunicato stampa del Bayern che annuncia la sua morte a 75 anni. La malattia prende il sopravvento e lo libera.

“Oggi il mondo del Bayern è fermo. I campioni di Germania e tutti i suoi tifosi sono in lutto per la morte di Gerd Müller, scomparso domenica mattina all’età di 75 anni. Gerd Müller ha fatto la storia con i campioni tedeschi e la nazionale tedesca”.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio ad iniziare dal sindaco della sua città natale, David Wittner: “La città di Nördlingen ha perso un grande figlio”.

“Oggi è un giorno triste e oscuro. Gerd Müller è stato il più grande attaccante della nostra storia, e una bella persona. Il Bayern non sarebbe un club così amato se nella sua storia non ci fosse stato Gerd Müller”, queste le parole del Presidente del club bavarese Herbert Hainer.

L’Allianz Arena, di notte, si accende come un faro e disegna le parole più sincere e meritate per il suo indimenticabile bomber, “Danke Gerd” che il tuo ricordo e la tua fama rimangano per l’eternità.