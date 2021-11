Gp Qatar: dominio di Hamilton davanti a Verstappen, Alonso torna sul podio dopo sette anni

Il rush finale del mondiale 2021 approda nella penisola arabica per le ultime tre gare della stagione, dove oggi si è disputato il Gran Premio del Qatar e nelle prossime settimane si disputeranno quelli di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Per Qatar e Arabia Saudita si tratta di appuntamenti inediti nel mondo della Formula 1, con circuiti nuovi alla loro prima edizione. Il circuito di Losail è situato a pochi chilometri a Nord di Doha ed è stato inaugurato nel 2004, anno a partire dal quale ospita regolarmente la Moto GP. Esso è stato inserito nel calendario della stagione attuale per sopperire all’annullamento del Gran Premio d’Australia e il paese del Golfo è riuscito a strappare un contratto decennale per la Formula 1, che non aveva mai ospitato, a partire dal 2023.

Le qualifiche hanno visto dominare Lewis Hamilton e la Mercedes, che hanno conquistato la pole position davanti al rivale Max Verstappen, all’altra Mercedes di Bottas e all’AlphaTauri di Gasly. Poco prima della gara, tuttavia è arrivata una penalità di cinque posizioni in griglia per Verstappen e tre Bottas per infrazione del regime di bandiere gialle durante la sessione di qualifica. L’olandese le aveva ignorate due volte, il finlandese una. Così ad affiancare Hamilton in prima fila è stato Gasly, seguito da Alonso e Norris, mentre Bottas e Verstappen sono scattati rispettivamente dalla sesta e settima posizione. Brutta qualifica anche per l’altra Red Bull di Perez, undicesimo, e Leclerc, tredicesimo. L’altra Ferrari di Sainz è invece scattata dal quinto posto.

Al via Hamilton mantiene la prima posizione mentre Verstappen balza dal settimo al quarto posto. L’olandese ci prova anche su Alonso ma lo spagnolo lo chiude e subito dopo supera anche Gasly. Più indietro, partono male Sainz e Bottas, con il finlandese che scivola addirittura in undicesima posizione. Al terzo giro Verstappen approfitta di un errore di Gasly e si prende il terzo posto, pochi giri dopo supera anche Alonso e si porta in seconda posizione. Dopo la brutta partenza, Bottas inizia la sua rimonta e con diversi sorpassi arriverà risalire fino in terza posizione. Anche Perez risale dall’undicesimo posto e in pochi giri si porta dietro al finlandese con un bel sorpasso proprio su Alonso. Hamilton intanto naviga indisturbato, la Mercedes oggi è superiore e la Red Bull può solo contenere lo svantaggio. Dopo la prima sosta l’ordine è Hamilton-Verstappen-Bottas-Perez-Alonso-Gasly-Norris-Ocon-Stroll-Sainz. Poco dopo metà gara Bottas, che ancora non si è fermato ed è prossimo al pit stop, buca la gomma anteriore sinistra e scivola indietro per essere poi costretto al ritiro. La strategia a una sosta sforza troppo le gomme e i primi due classificati decidono di fare una sosta supplementare, imitati poi da tutti gli altri a differenza di Alonso, Norris e le due Ferrari di Sainz e Leclerc. Dopo la seconda sosta l’ordine è Hamilton-Verstappen-Alonso-Norris-Ocon-Stroll-Perez e le due Ferrari. Perez rimonta sorpassando Stroll e Ocon, con il quale dà vita ad un bel duello. Nel finale Norris rientra ai box per una lenta foratura mentre anche le due Williams bucano l’anteriore sinistra, a dimostrazione dei problemi di gomme ai piloti con strategia a una sola sosta. Come Alonso, il quale è preoccupato dai cedimenti ma tiene duro. Hamilton taglia il traguardo in vistosa solitudine e accorcia il divario in classifica a otto punti. Verstappen limita i danni con il secondo posto mentre per Alonso la strategia a sosta unica si rivela vincente. Lo spagnolo termina al terzo posto tornando sul podio dopo ben 7 anni, dal Gran Premio d’Ungheria 2014 con la Ferrari per l’esattezza. Anche per la Rossa la sosta unica si rivela vincente. Infatti, Sainz e Leclerc chiudono entrambi in zona punti in settima e ottava posizione e con una sosta in più, considerato il ritmo lento di oggi, sarebbero finite dietro a Gasly. Anche Norris avrebbe concluso davanti alle Rosse con la stessa strategia, la quale però poi è andata a monte con la foratura che lo ha costretto ai box con conseguente scivolamento al nono posto finale. Già la settimana prossima si correrà in Arabia Saudita per il penultimo appuntamento del mondiale, che anche ora è più aperto che mai.

Ordine d’arrivo: