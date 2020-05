Razorine: il rasoio Made in Italy

Appassionati del mondo della barberia e non, oggi abbiamo il piacere di scambiare due chiacchiere con l’ideatore del brand di rasoi “Razorine”.

Benvenuto su 2duerighe, iniziamo con qualche domanda di rito, come e quando è nata l’idea del brand?

Da tanti anni la nostra famiglia si occupa di prodotti per barbieri ed in particolare di rasoi. Il brand in realtà nasce molti anni fa anche se lo abbiamo tenuto nel cassetto per tanto tempo. Insomma un brand e un logo nuovi che però hanno già mezzo secolo di vita!

Avete molti competitor sul mercato, negli ultimi anni possiamo tranquillamente dire che la “moda” della barba e tutto ciò che la circonda ha preso piede in maniera esponenziale, qual è il vostro principale punto di forza?

I nostri rasoi sono esclusivi, ovvero non esiste nulla sul mercato con il nostro design (tra l’altro è registrato!) che ci permette di avere, con una particolare ergonomia ed un accurata scelta del materiale, tutto ottone pieno, delle performance di rasatura incredibili con delle normali lamette standard double edge.

Facciamo qualche passo indietro nel tempo, quali sono state le prime difficoltà incontrate a livello imprenditoriale?

Come già detto è da tanti anni che siamo sul mercato, più che difficoltà stiamo riscontrando una modalità distributiva che è profondamente cambiata nel corso dei tempi. Oggi la parte dell’e-commerce sta diventando il perno centrale del marketing.

Avete qualche nuovo progetto che bolle in pentola?

Certamente, nei prossimi mesi abbiamo altri modelli che stiamo studiando e prevediamo di mettere in commercio, sempre restando fedeli al nostro design, ma portando nuove esperienze di rasatura.

C’è la possibilità di una collaborazione con altri brand targati “Made in Italy”?

E’ molto probabile, abbiamo ricevuto molte offerte e probabilmente nascerà qualche iniziativa di partnership con altri importanti brand “Made in Italy” nei prossimi mesi.

Quali sono le caratteristiche di un buon rasoio?

La qualità del materiale, il design, la geometria e la distribuzione dei pesi, insomma un buon rasoio è un oggetto davvero molto complesso.

Curiosità: siete un brand richiesto anche all’estero, da quale nazione avete più richieste?

Inizialmente gli Stati Uniti ma adesso molta richiesta arriva dell’oriente, Taiwan, Korea ed anche Cina

Prima dei saluti, ricordaci dove è possibile acquistare i vostri prodotti.

Presso i migliori negozi di rasatura tradizionale, ma anche su Amazon, la lista completa potete trovarla a questo link www.razorine.com/#partners

Grazie per il tempo dedicatoci e in bocca a lupo per i progetti futuri.

Grazie a voi