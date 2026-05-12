AI, sostenibilità e responsabilità: verso una nuova governance d’impresa
Carlos Lougourou
- Sostenibilità

AI, sostenibilità e responsabilità: verso una nuova governance d’impresa

AI, sostenibilità e responsabilità: verso una nuova governance d’impresa

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Sostenibilità - 12 Maggio 2026

di Carlos Lougourou

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