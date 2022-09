Come Patagonia vuole salvare il Pianeta

L’eccentrico fondatore di Patagonia Yvon Chouinard ha deciso di donare la sua azienda a un’organizzazione no profit, con l’obiettivo di investire parte dei profitti nel contrasto del cambiamento climatico.

«Ora l’unico azionista sarà il nostro pianeta», si legge in una lettera a sua firma pubblicata sul sito internet del più famoso brand al mondo per appassionati di trekking.

Sin dalla fondazione, nel lontano 1973, Chouinard immaginava un marchio che potesse impattare positivamente sulla comunità, in aperta antitesi rispetto al post-fordismo e ai valori del capitalismo estrattivo.

«Stavamo facendo del nostro meglio per combattere la crisi ambientale, ma purtroppo non era sufficiente. Dovevamo trovare delle alternative che ci permettessero di destinare più risorse alla lotta contro questa crisi, mantenendo però intatti i valori dell’azienda» spiega Chouinard.

Allora la soluzione: il 100% delle azioni con diritto di voto verrà trasferito al Patagonia Purpose Trust, creato per tutelare e proteggere i valori dell’azienda, mentre il 100% delle azioni senza diritto di voto andrà invece all’Holdfast Collective, un’associazione non profit che si dedica a combattere la crisi ambientale e a difendere la natura.

«Al “going public”— continua Chouinard — abbiamo preferito il “going purpose”. Invece di estrarre valore dalla natura e trasformarlo in profitti per gli investitori, useremo la prosperità generata da Patagonia per proteggere la vera fonte di ogni ricchezza».



Unica missione: salvare il pianeta

Non è solo marketing. Il brand americano infatti non è nuovo a prese di posizione apertamente disruptive. Il padre del marketing Philip Kotler, parlando di brand che si attivano per cause sociali urgenti, ha messo ai primi posti Patagonia tra le aziende che più si impegnano per la salvaguardia del bene comune.

Famosa fu la campagna pubblicitaria comparsa sul New York Times durante il Black Friday del 2011, in cui un capo firmato Patagonia veniva sottotitolato dall’imperativo «Non comprate questa giacca!».

Un monito da molti ritenuto contro intuitivo, che invece consentì all’azienda di incrementare le vendite del 30%, sensibilizzando e informando i consumatori sui costi ambientali nel settore dell’abbigliamento.