“Via dalla casa del Signore”. Scomuniche che hanno segnato la storia: da Enrico IV a Marcel Lefebvre
Carlo Mondello
- Storie

“Via dalla casa del Signore”. Scomuniche che hanno segnato la storia: da Enrico IV a Marcel Lefebvre

La scomunica come strumento simbolico e potente dell'autorità ecclesiastica. I lefebvriani, come tanti prima di loro, sono stati cacciati dalla "casa del Signore". Un excursus sulle scomuniche più famose e sui risultati di questo dispositivo così drammatico, affascinante e di certo anacronistico.

“Via dalla casa del Signore”. Scomuniche che hanno segnato la storia: da Enrico IV a Marcel Lefebvre

La scomunica come strumento simbolico e potente dell'autorità ecclesiastica. I lefebvriani, come tanti prima di loro, sono stati cacciati dalla "casa del Signore". Un excursus sulle scomuniche più famose e sui risultati di questo dispositivo così drammatico, affascinante e di certo anacronistico.
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Storie - 2 Luglio 2026

di Carlo Mondello

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