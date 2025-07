Il grido di un fantasma nei Balcani: la Transnistria e la fame d’indipendenza

Fra due terre segnate dagli spartimenti del secolo scorso, precisamente a sud dell’Ucraina e circa a sud-ovest della Moldavia, esiste una nazione ancora fedele alla sua Unione Sovietica: la Transnistria. Nome poco conosciuto, in alcuni casi dimenticato di proposito, deriva dal fiume Dnestr che affaccia sul lato orientale, ma il paese è noto alla diplomazia internazionale come Repubblica Moldava della Transnistria. Questa è la sua condizione, nonostante la dichiarazione d’indipendenza il 2 settembre 1990, gli unici stati a riconoscerla sono affini in ideologia e condizione politica: Abcasia, regione caucasica, e Ossezia del Sud composta da un antico popolo dell’Asia Centrale. Una repubblica semipresidenziale con un governo a sé stante, considerata autoritaria, divisa in cinque distretti. L’attuale presidente è Vadim Krasnoselsky del partito repubblicano Obnovlenie.

Le radici del conflitto

La vera storia della repubblica della Transnistria incominciò alla fine del ventesimo secolo. Il 2 settembre 1990 venne proclamata la Repubblica Socialista Sovietica Moldava della Transnistria di Pridniestrov (nome russo del territorio) (PMSSR) durante il Congresso straordinario dei deputati di tutti i livelli della Transnistria. La dichiarazione di indipendenza si rivelerà ben presto unilaterale, sfiduciata dall’Unione Sovietica stessa.

Il 22 dicembre dello stesso anno, Mikhail Gorbachev firmò un decreto Sulle misure per normalizzare la situazione nella RSS Moldavia dove si affermava di “considerare come prive di valore legale” le decisioni della presunta Repubblica Socialista Sovietica Moldava”

Ci fu una data centrale per lo sviluppo del conflitto: 27 agosto 1991. Dopo quasi un anno dalla dichiarazione d’indipendenza della Transnistria, il Parlamento della Repubblica Socialista Sovietica (RSS) Moldava rispose. Adottò la legge n. 691 intitolata “Sulla dichiarazione di indipendenza”, opponendosi al patto sovietico del 2 agosto 1940 che considerava un unico possedimento dell’URSS Moldavia e Transnistria.

La legge 691 riportava “[…] senza consultare la popolazione della Bessarabia, del nord della Bucovina e della regione di Hertsa, annesse con la forza il 28 giugno 1940, così come quella della RSS Moldava (Transnistria), istituita il 12 ottobre 1924, il Soviet Supremo dell’URSS, in violazione dei propri poteri costituzionali, adottò la legge ‘Sulla formazione dell’Unione della RSS Moldava’ il 2 agosto 1940.”

La risposta della Moldavia non fu di appoggio alla causa transnistriana, al contrario. La dichiarazione d’indipendenza moldava avrebbe invalidato l’unico documento che ammetteva l’esistenza della Transnistria all’interno del territorio. La Moldavia ottenne il sostegno delle Nazioni Unite che riconobbe l’autonomia dello stato e successore della RSS Moldava, l’ONU non accolse le rivendicazioni della PMR. Ciononostante, la legge adottata il 27 agosto 1991 non è mai stata formalmente abrogata in Moldavia, e continua tuttora a essere in vigore.

La frattura e il cessate il fuoco

I balcani diventarono teatri di una guerra spietata per centoquarantadue giorni nel 1992, a partire dal 2 marzo.

Le forze separatiste della Transnistria, spesso più mercenari che veri e propri abitanti del territorio, occuparono la sponda sinistra del fiume Dnestr che includeva diversi villaggi moldavi e la città di Dubasari. L’uccisione del comandante transnistriano Igor Shipencko fu la scintilla che fece esplodere il fuoco del conflitto.

Il 2 marzo, gli abitanti del comune moldavo di Cocieri assaltarono un deposito di armi per contrastare i separatisti transnistriani. Morirono tre civili, ma riuscirono a cacciare le autorità transnistriane dal villaggio. Questo non cessò il conflitto, anzi, si espanse in altre aree come nei dintorni di Cosnita, dove si formò una seconda testa di ponte moldava sulla sponda sinistra del Dnestr.

La situazione perse il controllo nel giugno del 1992, a Bender. Si era appena concluso un cessate il fuoco, uno dei tanti e fragile durante quei mesi. Il 19 pomeriggio, la polizia moldava di stanza a Bender arrestò il maggiore Yemarkov sospettato di attività sovversive. Di conseguenza, i soldati della Transnistria aprirono il fuoco sulla stazione di polizia. Le forze dell’ordine moldave vennero incaricate di entrare in città, provocando una nefasta guerra urbana. Bender, un tempo densa di popolazione e vivace, si trovò rasa al suolo e cosparsa di cadaveri dei civili per le strade.

In relazione all’allerta che le forze moldave avevano preso il ponte principale sul fiume Dnestr, la notizia degli scontri a Bender arrivò a Tiraspol. Rispose in massa con i mercenari cosacchi per fronteggiare i moldavi. Rutskoy, il vicepresidente russo, usando la tv russa come mezzo di comunicazione, predispose così le forze russe per affrontare la situazione.

Gli scontri cessarono il 21 luglio con un cessate il fuoco firmato dai presidenti Boris Yeltsin (Russia) e Mircea Snegur (Moldavia). Istituirono una forza di peacekeeping composta da contingenti russi, moldavi e transnistriani sotto il controllo della Joint Control Mission.

La Transnistria è caduta nell’oblio della legalità internazionale, nonostante la sua bandiera bandiera, un proprio governo e una popolazione che si identifica fieramente nella Transnistria.

Tiraspol, il suo cuore pulsante

Il “Paese Fantasma” ha la propria capitale: Tiraspol. E’ possibile raggiungerla solo grazie a un minibus che parte da Chisinau, capitale della Moldavia, e i controlli all’arrivo sono rigidi. Il permesso di soggiorno a Tiraspol per turismo è concesso per un giorno. Appena si entra nella città, è un ritorno a un passato mai vissuto. Grandi costruzioni brutaliste consumate dal tempo, iconografie in pieno stile sovietico e una grande statua di Vladimir Lenin davanti all’edificio del Consiglio Supremo della Repubblica Moldava della Transnistria. Mancante di un centro storico effettivo e composta da stradoni deserti, le compravendite si svolgono nei mercati con il rublo locale, non riconosciuto nel resto del mondo.

Confinante con l’Ucraina e abitata anche da moldavi, ma il russo è l’unica lingua veramente accettata. Sin dal 1994, nelle scuole viene insegnato solo l’alfabeto cirillico e nel novanta percento di esse l’unica lingua è il russo. Tiraspol ha perfino un’ università tutta sua, significativo segno d’identità culturale transnistriana. Fondata nel 1930, l’Università statale della Transnistria Shevchenko è nata come istituto pedagogico e per circa sessant’anni è stata contesa fra Chisinau, città in cui avevano ricollocato delle facoltà, e Tiraspol. Ha cinquantaquattro corsi di laurea differenti, principalmente in russo oppure moldavo in caratteri cirillici. Le sedi a Chisinau si sono fuse con l’Università pedagogica statale “Ion Creangă” nel 2022.

Tiraspol ha care le ceneri della supremazia russa in Europa, senza il bisogno di stare al passo con i tempi o di rendere conto all’UE. Un luogo sospeso, dove la guerra è finita, ma niente è cominciato.