Ever Oasis – Una fiaba ricca di esplorazione!

Tra le innumerevoli uscite che quasi mensilmente riempiono gli scaffali dei negozi del settore con tante novità, è normale che di tanto in tanto si perda per la strada qualche titolo o, come in questo caso, che un titolo come Ever Oasis venga quasi dimenticato da quella che è la stampa del settore.

Non vogliamo certamente dar colpa ai maggiori siti che trattano di videogiochi per questo, la colpa se proprio, è solo di un mercato troppo ricco di novità e che porta l’articolista, come il semplice giocatore, a dover fare delle scelte, ma che spesso fa perdere alcune piccole perle che davvero meriterebbero uno sguardo in più. Ma non perdiamoci oltre ed inoltriamoci in quella che è la nostra personalissima recensione di Ever Oasis, titolo in esclusiva per Nintendo 3ds che ci ha saputo accompagnare per diverse ore di gioco in un mondo particolareggiato e molto ben fatto!

Una piccola goccia può fare la differenza.

Dopo il video introduttivo dei primissimi istanti di gioco, verremo immersi in quello che è un mondo alla rovina, dove un verde e rigoglioso prato ha lasciato spazio alla desolazione ed alla tristezza delle sabbie del deserto.

Ci troveremo ad impersonare un Bulbino, un essere dalle sembianze simil umane che, a differenza delle altre specie sulla terra, ha dentro di sé un seme dalla quale può nascere qualcosa. Nel nostro caso specifico saremo un Bulbino con il seme del grande albero, ovvero uno dei rarissimi esemplari capaci di far crescere un oasi in questo deserto desolato ma solo con l’aiuto di uno spirito dell’acqua, ovvero Esna un giovane spirito che ci accompagnerà per tutto il nostro viaggio crescendo assieme a noi e che ci mostrerà man mano quelle che sono le novità di questo mondo sconosciuto.

Il nostro obiettivo all’interno di Ever Oasis sarà quello di far crescere la nostra Oasi, facendo affidamento ai preziosi consigli di Esna e continuando ad esplorare ogni angolo di mondo per soddisfare le richieste di altri Bulbini che per caso sono passati nella nostra Oasi. Tutto questo con un solo e semplice compito da portare a termine, scoprire cosa ha ridotto il mondo in questa distesa di sabbia e tristezza e provare a cercare la verità sulla fine dell’Oasi di nostro fratello, il tutto raccontato in modo molto fanciullesco ed in maniera quasi fiabesca, in modo da rendere i tempi a tratti pesanti e cupi, molto leggeri ed alla portata anche dei giocatori più giovani.

Esploriamo il deserto!

Ever Oasis è un titolo completo, che unisce attività prettamente da gestionale con un esplorazione ed un gameplay tipici dei giochi più action e frenetici. Il nostro compito infatti, sarà quello di ridare vita e speranza a questo mondo praticamente sull’orlo del caos e far si che quest’ultimo non si appropri di ogni cosa, compresa la nostra oasi!

Alla base della nostra avventura ci sarà il reclutamento di persone in modo da aumentare il numero di abitanti della nostra oasi e, al tempo stesso, farla sviluppare e crescere per diventare una città completa e viva. Quindi le giornate si alterneranno tra esplorare un mondo di gioco vasto ma ben definito ed il cercare di soddisfare le richieste di ogni abitante della nostra Oasi.

Ogni Bulbino ha dentro di se un seme per piantare una bottega all’interno della città, e sarà nostra premura soddisfare le sue richieste fino a quando non deciderà di trasferirsi definitivamente nella nostra Oasi e quindi piantare la sua bottega, e sarà sempre compito nostro recuperare provviste o materiali in modo tale da permettergli di vendere la sua merce.

Ogni giorno infatti, se saremo fortunati, avremo nuovi visitatori alle porte del nostro villaggio, spesso si tratterà di Pingufi, creature molto spendaccione che viaggiano di oasi in oasi per fare shopping sfrenato alle Bulbotteghe, ma non saranno solo loro i nostri visitatori, potrebbe capitare che appaia un qualche mercante con merce particolare o addirittura qualche Bulbino che, incuriosito da qualche nostra azione, ha sentito parlare della nostra Oasi nel deserto ed ha deciso di venire a conoscerla.

Insomma sviluppare la nostra oasi potrebbe portare ad avere maggiori possibilità di attirare nuovi clienti e magari nuovi Bulbini che potrebbero decidere di far parte della nostra gigantesca famiglia.

Ma non sono solo i Bulbini ad abitare i deserti di Ever Oasis, esistono altre razze come i Lycona, i Dra ed i Serkah di cui però non vogliamo farvi alcun tipo di spoiler, ma che vi saranno davvero utili per le vostre battaglie e le esplorazioni del mondo al di fuori dell’oasi.

Un mondo da esplorare.

Ever Oasis, non è dunque solo un titolo votato al puro gestionale, dove dovremo semplicemente scegliere a chi dare le nostre risorse per poter sviluppare di livello le botteghe e far sviluppare velocemente la nostra oasi.

Bisognerà infatti scegliere con cura la nostra squadra di avventurieri, rimboccarsi le maniche e uscire verso l’ignoto per poter scovare misteri e trovare oggetti utili alla vita della comunità. Al di fuori delle mura dell’oasi, ogni luogo è popolato da creature soggiogate dal caos, e che, offuscate dal suo oscuro potere, cercheranno di sopraffarci al nostro passaggio.

E qui il gioco si trasforma in un action con un gameplay che strizza l’occhio ai vari giochi di ruolo più combattivi, dove dovremo puntare il nostro nemico e avremo a disposizione un comando per l’attacco ed uno per la schivata, in modo da poter fronteggiare i nostri nemici a muso duro e senza paura. In ogni momento del combattimento potremo scambiare il personaggio utilizzato con un altro della squadra in modo da poter usare il combattente giusto al momento opportuno. Le squadre esplorative saranno formate da tre membri e dovremo scegliere con cura i nostri alleati in quanto ogni Bulbino (o personaggio di un’altra razza) ricoprirà una classe particolare, dal mago all’arciere passando per il classico spadaccino, e formare una squadra efficace non solo ci permetterà di superare agilmente i nemici, ma anche di superare enigmi ambientali altrimenti insuperabili.

Inoltre per progredire con la storia, spesso ci troveremo a affrontare dungeon in stile The Legend Of Zelda, con enigmi ambientali da superare e con tanto di boss finale da sconfiggere con un minimo di strategia e scegliendo con cura la squadra per il combattimento. Una scelta davvero ottima che ha saputo coinvolgerci e farci apprezzare molto il titolo.

In conclusione Ever Oasis si presenta al giocatore come un gioco davvero completo, che mescola un ottimo comparto prettamente da gestionale molto ben curato e dettagliato, con un gameplay attivo e ben studiato votato all’esplorazione vera e propria. Un titolo quindi in grado di non annoiare il giocatore e che offrirà sempre semplici spunti riflessivi per migliore la nostra oasi e il nostro gameplay, il tutto condito con un sistema di creazione degli oggetti e di livellamento fatto di mini quest secondarie che a tratti renderanno il gioco davvero ricco e pieno di attività da svolgere. Un titolo consigliato a tutto, soprattutto a chi cerca qualcosa di diverso dal solito ed ha voglia di buttarsi in un titolo praticamente sconosciuto ma curato in ogni dettaglio.