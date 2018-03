Esclusive di tutto rispetto! – Playstation Plus Marzo 2018

Finalmente è arrivato Marzo, è arriata la primavera ed è arrivato anche il terzo appuntamento con questa rubrica di analisi sul Playstation Plus, l’abbonamento di Sony che oltre a permetterci di giocare online con i nostri amici, ci da la possibilità di scaricare, nel costo dell’abbonamento, alcuni giochi mensili. E questo mese, bisogna ammetterlo, Sony si è superata e ha donato ai suoi affezionati dei titoli davvero ottimi, continuando la serie positiva di questo inizio 2018.

Quindi tuffiamoci ad ammirare il consueto trailer e prepariamoci per analizzare insieme i titoli del mese!

Nextgen – Per stare al passo con i tempi!

I primi titoli che saltano all’occhio, come di consueto, sono i titoli per la console dominante in casa Sony, ovvero Playstation 4, e per questo Marzo troviamo Bloodborne e Ratchet e Clank, due titoli davvero diversi tra loro ma allo stesso tempo due esclusive di vero prestigio.

In Bloodborne vivremo il terrificante incubo del cacciatore, in un gioco molto tetro e cupo, dalle meccaniche frenetiche e pieno di mistero e paura. Un “Soul’s Like” di grande successo che abbiamo avuto il piacere di giocare e di vivere anche in modo alternativo in questo nostro vecchio articolo, è che riteniamo sia una delle esclusive più riuscite del parco titoli ci Ps4. Un titolo capace davvero di tenere incollato allo schermo il giocatore per moltissime ore con tantissimi segreti da svelare e che ha creato nel passare degli anni, una fitta schiera di seguaci che tutt’ora cercano di raccontare, nel modo più preciso possibile, la storia di questo gioco che, come vuole la tradizione di questi titoli, viene solo accennata durante l’avventura.

Se invece non vi piacciono le atmosfere cupe e cercate un titolo non troppo difficile ma che sappia farvi divertire e ridere ecco che il secondo titolo di questo Playstation Plus corre in vostro soccorso. Stiamo parlando di Ratchet e Clank, remake del titolo già uscito su ps2 che ci farà volare nello spazio in compagnia della simpatica coppia di eroi improvvisati in cerca di salvare l’universo da una terribile minaccia. Un titolo avventuroso e d’azione, fresco, divertente e molto piacevole da guardare che saprà rubarvi una risata leggera.

Nostalgia portami via – titoli PS3 e Ps Vita

Per il mercato delle console minori invece, il Playstation Plus ci porta una notizia buona e una cattiva, anche se quest’ultima non riguarda i titoli proposti!

E stato ufficializzato infatti che il servizio di Playstation Plus smetterà di rilasciare giochi per PS3 e Ps vita a partire dall’8 marzo 2019. Una notizia che ci ha un po’ fatto scendere una lacrimuccia, ma che speriamo venga rimpiazzata con un titolo extra per Ps4. Ovviamente saremo i primi ad avvisarvi su eventuali sviluppi della faccenda e, tornando a focalizzarci sulle offerte di questo mese, possiamo notare che i giochi proposti da Sony stiano già guardando al futuro!

Infatti i titoli in questione sono praticamente tutti cross-gen, ovvero disponibili sia per PS3/PS Vita che per PS4, e si concentrano quasi tutti sul platform/adventure.

A parte Legend of Kay infatti, versione rimasterizzata e ridefinita di un titolo uscito praticamente per tutte le console esistenti e che ci porterà a combattere a suon di arti marziali, tutti gli altri titoli sono acquistabili anche per PS4.

Potremo lasciarci trasportare da Bombing Busters, titolo che strizza tantissimo l’occhio al molto più famoso Bomberman di Hudson Soft e dove anche in questo caso dovremo risolvere schemi lasciando a terra bombe, ma se questo titolo non vi convince potete sempre buttarvi sul Mighty n°9, platform a scorrimento laterale con un personaggio che assomiglia terribilmente a Megaman (coincidenza?), di una difficoltà davvero fuori tempo, oppure lasciarvi trasportare da Claire Extended Cut, un avventura horror suggestiva e molto promettente.

E siamo così giunti alla fine di questo mese di marzo, un mese molto pieno e che secondo noi merita davvero l’abbonamento al servizio di Playstation Plus, in quanto offre ai giocatori titoli di grande impatto ed esclusive davvero di prestigio e riesce a dare una valida alternativa anche a chi non vuole impegnarsi troppo e cerca giochi leggeri e senza pretese.

Insomma, un mese perfetto per gridare al mondo “In Plus we Trust!” e correre a consigliare agli amici di abbonarsi!

Speriamo che Sony continui per questa strada, proponendo sempre titoli validi e capaci di accontentare diversi videogiocatori