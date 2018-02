Salviamo il Playstation Plus! Febbraio 2018

Dopo aver passato un Gennaio in compagnia di Batman, Deus Ex e non solo, come potete leggere dal nostro primo articolo di questa rubrica di cui vi lasciamo il link qui, Sony sembra davvero intenzionata a portarsi a casa quanti più utenti possibili anche in questo mese di Febbraio, proponendoci titoli davvero allettanti e che avevamo già avuto il piacere di recensire e raccontarvi mesi fa tra i nostri articoli. Ma non corriamo troppo ed andiamo a vedere nel dettaglio le proposte del mese di Febbraio 2018 per gli abbonati al Playstation Plus.

Come sempre partiamo dalla padrona di casa, la console che domina il mercato Sony, sia per vendite che per diffusione, ovvero PS4. I titoli di questo mese sono davvero interessanti e sapranno accontentare sia i giocatori che cercano titoli leggeri e non impegnativi e sia quella fetta di utenza che invece cerca la poesia e l’armonia nelle pubblicazioni. Questo mese potremo mettere le mani su due titoli che abbiamo già avuto il piacere di farvi conoscere mesi fa, ovvero RIME e Knack.

Rime è un gioco dolce e poetico, di quelli che ti lasciano qualcosa anche senza dirti nulla, solo con la musica e l’ambientazione del gioco, mentre Knack, oltre ad essere una delle primissime esclusive Sony rilasciata per Ps4, si presenta come un titolo action che strizza l’occhio ai tempi passati, con uno stile di combattimento molto beat em up, con livelli lineari e nemici simpatici da abbattere.

Se siete curiosi di approfondire la conoscenza di questi due articoli o semplicemente volete sapere la nostra nel dettaglio, vi lasciamo qui i link agli articoli di Rime e Knack .

Ma questo mese, in cross buy con Ps VIta, abbiamo trovato anche una piccola perla di cui non si sente molto parlare ma che alla nostra redazione sta piacendo molto. Stiamo parlando di Grand Kingdom, uno strategico a turni abbastanza complesso, che ci permetterà di guidare una squadra di mercenari in un mondo in costante guerra, dove l’onore non conta più ed ha lasciato il posto da un valore molto più discutibile, il denaro.

Un titolo complesso e, purtroppo, non localizzato in italiano, che mescola gli aspetti dei JRPG con un mondo prettamente occidentale, tra i classici cavalieri dalle armature splendenti e maghi potentissimi. La personalizzazione è assolutamente il punto forte di questo titolo, in quanto durante l’arruolamento delle nostre truppe, si potrà scegliere e modificare qualsiasi cosa, dall’aspetto alla voce, passando per l’acconciatura il nome del personaggio, e potremo equipaggiare i nostri guerrieri con gli oggetti più disparati, dagli occhiali da sole alle mollette colorate! Se vi piacciono i giochi di ruolo di stampo nipponico, non potete certo farvi scappare questo titolo!

Nostalgia portami via – titoli Ps3 e PSVita

Il Playstation Plus per la vecchia gloria di casa Sony, la grandissima Playstation 3, questo mese ci regala alcuni titoli retrò ripuliti e perfezionati in un formato nuovo e in HD, il primo è Spelunker, un classico cult del mondo videoludico giapponese, che permetterà ai giocatori di giocare cooperando con amici fino a 6 compagni, andando alla scoperta del mondo del sottosuolo, cercando forzieri superando ostacoli e sconfiggendo nemici. Un titolo davvero interessante e ripresentato in questa nuova versione in HD e che da il meglio di sè giocato in compagnia di amici.

E sempre restando nel grande stile nipponico, sempre per Ps3, ci viene proposto anche Mugen Souls Z, un gioco di ruolo folle, con uno stile molto carino e coccoloso e davvero particolare!

Passando a Playstation Vita invece, oltre che al sopracitato Grand Kingdom, avremo la possibilità di mettere le mani anche su Exile’s End, un platform a scorrimento laterale che ci metterà a confronto con un ambientazione aliena e che metterà alla prova le nostre abilità e il nostro saper gestire le armi e le situazioni, in un titolo che trasuda di stile retrò.

Uno sguardo ai giochi del futuro! – VR e Smartphone

Purtroppo lo sguardo al futuro di questo Febbraio 2018 ci lascia un pò con l’amaro in bocca, in quanto non troveremo più Dimmi chi sei per smartphone e come titoli proposti ci dovremo accontentare solo di StarBlood Arena, titolo di cui vi abbiamo già parlato nello scorso numero di Gennaio.

Anche questo mese siamo arrivati alla parte conclusiva di questo nostro approfondimento sul Playstation Plus e dobbiamo, in una qualche maniera, tirare le somme e valutare l’offerta videoludica di Sony per questo Febbraio 2018. Secondo noi di 2duerighe.com, l’inizio di quest’anno è stato più che ottimo e Sony, anche questo mese, ha saputo accontetare i gusti di quasi tutti i video giocatori, seppur non abbia valorizzato molto la parte relativa alle nuove frontieri del gaming, ovvero Playstation VR e Smartphone.

In ogni modo ci sentiamo soddisfatti e pronti a suggerire l’abbonamento anche in questo mese ai nostri amici. E voi, cosa ne pensate dei titoli proposti da Sony?

