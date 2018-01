Chi ben inizia è a metà dell’opera – Playstation Plus gennaio 2018

Un nuovo anno è iniziato e noi della redazione di 2duerighe.com ci teniamo davvero a farvi i nostri migliori auguri e, sperando che i festeggiamenti vari siano andati nei migliore dei modi, ci siamo accorti che è gia Gennaio e che Sony non si è scordata di pubblicare i titoli gratis esclusivi per questo mese per i suoi abbonati al servizio Plus.

Ma dato che siamo ad inizio anno e che i buoni propositi si fanno sentire, ci è sorta una domanda spontanea: dopo un 2017 altalenante ma tutto sommato abbastanza positivo, sarà in grado Sony di replicare in questo 2018 e riuscirà a proporci un parco titoli degno di nota e che sopratutto non ci faccia pentire di aver speso questi 59.99 euro annuali per l’abbonamento?

Eccoci quindi di nuovo a valutare insieme a voi quella che è la proposta Sony, che in questo 2018 pare iniziare discretamente bene, ma riuscirà a mantenere la striscia positiva anche per i prossimi mesi? Lasciamo tempo al tempo ed andiamo subito ad analizzare i titoli di questo scoppiettante Gennaio 2018!

Nextgen – Per stare al passo con i tempi!

I titoli che Sony ha deciso di proporci per la sua console maggiore per questo mese, sono un po una sorta di colpo sicuro, dato che ci ritroviamo ad avere tra le mani Deus Ex: Mankin Divided, titolo uscito nel 2016 e dal forte impatto futuristico che ci proietta nel lontano 2029 in una società divisa tra umani e potenziati, dove le tecnologie e gli avanzamenti tecnologici hanno portato la popolazione a superare quelli che sono i limiti del nostro corpo ed a creare persone tecnologicamente potenziate. Uno shooter in prima persona che si adatta in modo perfetto allo stile di gioco del giocatore che potrà scegliere se affrontare in modo action e molto violento la sua avventura o in maniera molto stealth, il tutto condito con una forte trama che pare essere ricca di colpi di scena e molto suggestiva e dettagliata.

Il secondo titolo invece, cavalca la fortunata onda del successo della Tell Tales Games e delle nuove avventure grafiche che hanno saputo rallegrare spesso gli abbonati del servizio Playstation Plus. Se infatti mesi fa ci siamo piacevolmente lasciati andare alle avventure di Tales From the Borderlands e mesi prima alle cupe atmosfere di The Walking Dead, in questo gennaio Sony ci fa vestire i panni dell’uomo pipistrello, in tutto il suo splendore. Il secondo titolo per PS4 infatti, altro non è che Batman: The Telltales Serie, gioco davvero acclamato dalla folla e che pare essere molto promettente. Unica piccola nota negativa, il titolo non è localizzato in italiano.

Nostalgia portami via – titoli Ps3 e PSVita

Anche per le console di vecchia generazione, Sony ha deciso di donare ai suoi iscritti titoli che spaziano dalle avventure grafiche agli action. Infatti troveremo Sacred 3 (PS3), gioco di ruolo dalle fortissime ambientazioni fantasy che permette al giocatore di sfidare orde di nemici in coop con amici in un titolo dal gameplay molto hack ‘n’ slash e, per gli appassionati di avventure grafiche ad enigmi, il secondo titolo per la cara e vecchia PS3, altro non è che The Book of Unwritten Tales 2, un avventura molto umoristica che accompagnerà il giocatore per più di 20 ore di gioco, tra risate, enigmi e un ottima ambientazione fantasy.

Per PSVita invece, il titolo scelto per questo mese è PSYCHO-PASS: Mandatory Happiness , ed anche questa volta si parla di avventure grafiche, ma con un’ambientazione totalmente diversa e basata sull’omonimo anime che, a nostro parere personale, merita davvero di essere almeno visto o giocato, in quanto popone una società davvero particolare ed è a modo suo, molto introspettivo e cupo.

Uncanny Valley invece è il titolo proposto in cross buy tra PS4 e PSVita, un survival horror in salsa da retrogame che mescola enigmi ambientali con un piccola dose di esplorazione e scoperta, con un’ambientazione decisamente più cupa e per nulla fantasy.

Uno sguardo ai giochi del futuro! – VR e Smarthphone

Per quanto riguarda invece i titoli del futuro, ovvero quelli proposti per l’ultima tecnologia Sony, il playstation VR, questo mese troviamo il frenetico e accattivante StarBlood Arena, titolo che pare essere molto promettente e che ci permetterà di salire a bordo delle nostre astronavi per competere con altri giocatori in un frenetico shooter futuristico, per arrivare a guadagnare la tanto ambita fama galattica!

E per chi ancora non l’avesse provato, ci viene riproposto anche questo mese Dimmi chi sei? il titolo che punta ad ampliare il concetto di videogiocare oltre i confini dei controller, permettendo a chiunque di giocare tramite smartphone.

Insomma, questo mese di inizio 2018 vogliamo essere abbastanza clementi e dare a Sony un voto positivo seppur, a livello prettamente personale, noi della redazione di 2duerighe abbiamo apprezzato maggiormente i titoli proposti per le console di vecchia generazione, prediligendo le ambientazioni puramente fantasy a quelle futuristiche. Tuttavia, cercando di essere oggettivi, questo mese possiamo decretare che l’abbonamento di Sony si sia guadagnato senza ombra di dubbio i suoi 7,99 euro (che vi ricordiamo essere il prezzo mensile attuale) perchè, sia su PS4 che su PS3, abbiamo trovato titolo decisamente accattivanti e dagli ottimi risultati nei vari siti di critica.



Staremo a vedere se Sony sarà in grado di mantenere questa striscia positiva o se, nei prossimi giorni, ci farà pentire di averle dato fiducia con il nostro abbonamento al Playstation Plus, ma non ci resta altro da fare che goderci questi titoli in attesa di Febbraio e del nostro prossimo appuntamento con la nostra rubrica sul Plus!

“In Plus we trust!”