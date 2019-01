MotoGP 18: Milestone torna in pista con importanti migliorie grafiche

Milestone ingrana la marcia più alta. Dopo un’edizione del 2017 non all’altezza delle aspettative a causa dello scarso comparto tecnico, con il nuovo MotoGP 18 la casa videoludica italiana sposta decisamente in alto l’asticella del realismo. Una grafica curata, con un alto livello di dettaglio di piloti, moto e circuiti (per i bolidi e i volti dei piloti Milestone si è affidata al 3D scan, mentre i tracciati sono stati creati con il Drone Scanning), e un comparto sonoro con effetti decisamente più rispondenti al reale suono dei motori si sommano efficacemente a un sistema di guida consolidato nel corso degli anni ma migliorato significativamente.

Modalità Carriera sostanzialmente immutata – Come di consueto, MotoGP 18 offre il pacchetto completo dei contenuti ufficiali della stagione 2018: piloti, moto delle classi MotoGP, Moto2, Moto3, la Red Bull MotoGP Rookies Cup e tutti i 19 circuiti su cui hanno corso Marquez e rivali, compreso il nuovissimo Buriram International Circuit in Thailandia.

Fiore all’occhiello del gioco è ovviamente la modalità “Carriera”, in cui, partendo dal campionato giovanile RedBull Rookies e passando per il limbo della Moto3 e della Moto2, è possibile avviare una vera e propria scalata verso il titolo di Campione del mondo della MotoGP. Al termine di ogni gara si ottengono punti che vanno ad aumentare in maniera automatica, anche in base al tracciato affrontato, le quattro abilità del pilota: gestione gas, gestione freno, posizione in sella e angolo di piega.

In base alle posizioni in qualifica, in gara e nei test di sviluppo, inoltre, si possono ottenere i punti sviluppo (unica vera novità della modalità “Carriera”), che servono per migliorare vari aspetti della moto (motore, freni, telaio, aerodinamica e sospensioni), rendendola più performante e più aderente al nostro stile di guida.

Un gioco per tutti – MotoGP 18 è in grado di garantire un’esperienza di guida divertente e adatta a tutte le tipologie di giocatori. Coloro che salgono virtualmente su una moto per la prima volta riusciranno a divertirsi con un minimo di impegno e di pratica, necessari per evitare di finire nella ghiaia ad ogni curva.

Giocando ad un livello “Pro” , invece, MotoGP diventa un simulatore di guida minuziosamente realistico, sebbene l’intelligenza artificiale dei rivali in alcuni frangenti non appaia eccelsa. Senza aiuti di guida e con una fisica dei veicoli aderente alla realtà, occorrerà impostare alla perfezione ogni singola curva e dosare precisamente gas e freni per evitare di perdere secondi preziosi dai rivali o, peggio, chiudere anzitempo la gara.

Grafica decisamente migliorata – Come anticipato, i miglioramenti più significativi sono stati compiuti dal punto di vista grafico. Animazioni più fluide e un elevato livello di dettaglio di moto, piloti e circuiti rendono MotoGP 18 molto piacevole alla vista e molto più vicino agli altri simulatori di guida presenti sul mercato. Apprezzabili anche alcuni elementi di contorno, come il pubblico sugli spalti, carenti nelle precedenti versioni.