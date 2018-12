Sotto l’albero cosa c’è? – Playstation Plus Dicembre 2018

Siamo arrivati all’ultimo articolo della nostra cara rubrica sul Playstation Plus. Una rubrica che ha avuto alti e bassi dovuti, principalmente, alle offerte di Sony per i suoi abbonati. Ma è stato bello creare tutto questo insieme a voi e chiacchierare con voi sul nostro gruppo Facebook di Altea Gamer Squad, su quali titoli meritassero di essere giocati subito e quali solo scaricati per un futuro meno ricco di novità.

Ma non è questo l’articolo da lacrimuccia nel quale ripercorrere mese per mese le offerte del Playstation Plus. Quello arriverà a breve, ve lo prometto. Questo è l’articolo dove mettiamo a nudo il mese delle corse ai regali, dove vediamo cosa hanno scelto in casa Sony per le vacanze invernali di tutti i fortunati che si potranno riposare in famiglia per le feste!

Natale dovrebbe essere un periodo gioioso e pieno di festa, tuttavia il Playstation Plus ci regala l’ennesimo gioco horror da aggiungere alla nostra raccolta. SOMA è un survival horror molto particolare, ambientato negli abissi, dove dovremmo indagare sui fatti misteriosi avvenuti in una stazione sottomarina e cercare di svelare il mistero che ruota intorno alla sparizione dell’intero equipaggio. Sviluppato dagli autori di Amnesia: The Dark Descent (già reso disponibile per gli abbonati al Plus di ottobre 2017) Soma è uno dei titoli più promettenti ed attesi del panorama horror. Quindi forse, un attimo di paura ci conviene provarla ed immergerci con tutto il coraggio che abbiamo in questo horror acquatico.

Cambiamo genere e mettiamo da parte l’ansia e la paura in vista di un adrenalinica corsa arcade senza freni. Onrush infatti è un titolo di corse molto bello visivamente e decisamente divertente da giocare sia in single player che in multi. Dovremo lanciarci in corse sfrenate tra acrobazie, manovre al limite del possibile e scontri con gli avversari per far mangiare la polvere a chiunque osi sfidarci. La modalità multiplayer inoltre ci permetterà di fare tutto questo ma in squadra con altri giocatori, in modo da rendere il tutto imprevedibile e ancora più frenetico e al limite. Da provare assolutamente, ed anche in questo caso eccovi il link per la nostra recensione uscita giusto qualche giorno fa.

D’altro stampo sono i giochi secondari di questo mese, e non possiamo che citarne due che sicuramente sapranno intrattenervi come si deve. Il primo è possibile scaricarlo sia su Playstation 4 che sulla portatile di Sony, PsVita. Iconoclasts è un platform davvero degno di tale nome, che richiama molto lo stile dei diversi Metroid, apparentemente frenetico e molto bello da giocare. Decisamente un titolo da non farsi scappare.

Un discorso completamente diverso va invece fatto per l’altro titolo che consiglio di scaricarvi se siete in possesso di una Playstation 3 e solo se se vi piacciono le novel o le avventure grafiche. SteinsGate infatti è un’avventura grafica che ha letteralmente rapito gli appassionati del genere, dando l’opportunità di giocare una storia molto intensa e coinvolgente ma che, come sappiamo bene, pecca di un gameplay molto statico e che quindi ci sentiamo di consigliare con qualche riserva.

Insomma questo dicembre è stato decisamente in linea con quelle che sono state le proposte di Sony per tutto questo anno di Playstation Plus.

Proposte che andremo a riassumere in uno speciale in uscita a breve sempre su 2duerighe.com e che finalmente decreterà se la fiducia riposta in questo anno di Playstation Plus è stata ripagata o se ci si poteva impegnare di più in casa Sony. Intanto possiamo dire che anche in questo dicembre, di giochi interessanti da giocare c’è ne sono e come sempre, decisamente variegati e per tutti i gusti!