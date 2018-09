Si ricomincia col botto! – Playstation Plus Settembre 2018

Come state ragazzi? Finita l’estate? I durissimi periodi ad oziare sotto l’ombrellone con il sole cocente o ammollo nell’acqua fresca?

I più giovani tra voi sono già tornati carichi sui banchi di scuola? No??

Allora ci pensa Sony a farci un piccolo regalo di incoraggiamento, con questo Plus di settembre davvero pieno di bei giochi!

Next gen – Per stare al passo con i tempi!

Come da tradizione partiamo dai titoli della console più recente, e questo mese non avrebbero nemmeno bisogno di tante presentazioni!

Complice l’uscita della nuova espansione i Rinnegati, Sony ha deciso di dare la possibilità ai suoi iscritti di giocare al gioco base di Destiny 2. Shooter in prima persona, completamente online e votato al multiplayer più accanito che personalmente ho apprezzato tantissimo e che ho recensito davvero molto tempo fa qui. Titolo non troppo fortunato, bisogna ammetterlo, complice un brutto errore di connessione che impediva a diversi utenti di restare online sui server di gioco, ma davvero ben legato al primo Destiny e con una bella storia, molto più cinematografica del primo e narrata, a mio avviso, decisamente meglio. Se poi avete amici pronti a sparare ad orde di alieni insieme a voi, non fatevi scappare questo titolo che se giocato in compagnia, da il meglio di sé!

Altro titolo altra mossa “pubblicitaria” di Sony, perché tutti abbiamo sentito parlare del capolavoro di God of War, (che anche in questo caso potete approfondire qui, grazie al nostro Fabio) e allora perché non inserire tra i titoli di settembre il capitolo precedente, ovvero God of War 3 Remastered?

Un gioco d’avventura violentissimo, in cui avremo modo di guidare il famoso Kratos verso la sua folle vendetta contro Zeus e gli Dei dell’olimpo. Un titolo frenetico, con ambientazioni grottesche e una violenza a tratti gratuita, con qualche scena un pochino trash ma decisamente divertente da giocare.

Nostalgia portami via..

Come già da un paio di mesi a questa parte, non ci troviamo più tra le mani titoli giocabili solo per ps3, ma giochi disponibili in crossbuy sulle diverse piattaforme Sony. Questi titoli, rivolti anche alle vecchie console, sono un po meno interessanti e sicuramente meno conosciuti dei giochi sopra citati. Tuttavia vogliamo portare la vostra attenzione su un picchia duro a scorrimento o hack’n’slash (sempre che questo termine esista ancora!), davvero bello da vedere e divertente da giocare, soprattutto se in compagnia di un amico. Parlo di Foul Play, gioco 2d a scorrimento in stile cartoon, dove dovrete interpretare un archeologo ed il suo assistente che, a teatro, inscenano le loro avventure per il mondo. Sarete in grado di tenere sulle spine il pubblico per farvi acclamare ad ogni atto?

Oltre a questi avremo a disposizione anche Another World – 20th Anniversary Edition, un’avventura grafica del lontano 1991, che è diventata quasi un cult tra gli appassionati del genere, Q.U.B.E: Director’s Cut, titolo pieno di rompicapi in prima persona e Sparkle 2.

Ed anche questo mese insomma, c’e ne un po per tutti i gusti, ma secondo noi di 2duerighe.com, siamo andati decisamente meglio di molti mesi passati. Sarà che i due titoli principali erano un po sulla bocca di tutti per via dei loro più recenti capitoli o perché semplicemente li abbiamo apprezzati in passato e abbiamo avuto modo di giocarli per diverso tempo, ma ci sentiamo di dire che questo mese consigliamo caldamente l’abbonamento al Playstation Plus!

Restate sintonizzati per l’imminente Ottobre, che speriamo sia all’altezza di questo settembre e ricordate, “in Plus we trust!”