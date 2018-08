Giochi adatti all’estate? – Playstation Plus Agosto 2018

Anche il mese più caldo dell’anno per eccellenza è finito, e noi non potevamo certo farci mancare l’ormai classico appuntamento con la rubrica del Playstation Plus!

Questo mese, complici le vacanze estive e il clima rovente, Sony ci ha messo sul piatto titoli che, personalmente, non mi sarei mai aspettato, in quanto avrei proprio fatto una scelta diversa. Ma cosa intendo? Lo scoprirete a fine articolo!

NextGen – Per stare al passo con i tempi.

I giochi gratis di questo mese su PS4 sono decisamente diversi, sia nel gameplay che nelle scelte artistiche. Abbiamo infatti in contrapposizione Mafia 3 e Dead by Daylight, due giochi completamente diversi soprattutto dal punto di vista del gameplay, dove vediamo il primo incentrato sul single player, con una trama solida e ben narrata, mentre il secondo completamente online, in cooperativa o contro altri giocatori.

Mafia 3 non è certo il capolavoro che ci aspettavamo, saremo sinceri con voi. Dopo una partenza davvero ottima e con una trama interessante e fitta, il gioco si perde dietro a missioni secondarie abbastanza ripetitive e si lascia andare a diversi bug che ne minano l’esperienza videoludica. Tuttavia abbiamo apprezzato davvero molto il contesto della storia, ambientata in un’America degli anni 60 molto cruda e dura, dove il razzismo non è velato e dove il nostro protagonista dovrà tenere alto il suo onore partendo da una posizione di svantaggio. Davvero ottima anche la colonna sonora, azzeccatissima e molto curata che saprà letteralmente trasportare con la fantasia in quegli anni.



Dead by Deadlight dal canto suo invece, non punta su nessuna trama o su musiche molto ricercate, tuttavia spinge il giocatore in un baratro di paura e terrore dove dovrà, insieme ad altri giocatori, scappare da un folle killer assetato di sangue o nel migliore dei casi, sarà lui stesso a cacciare poveri giocatori nelle vesti di un potente assassino. Un titolo davvero adatto a compagnie di amici che vogliono ritrovarsi per farsi quattro risate in un classico videogioco in salsa horror semplice sia nelle meccaniche che nel comparto artistico.

In secondo piano invece, troviamo altri due titoli messi a disposizione da Sony per i suoi abbonati al Playstation Plus: Here They Lie e Sapere e Potere. Anche qui troviamo in contrapposizione un titolo horror dalle ambientazioni molto cupe e tenebrose, improntato al single player con un titolo invece completamente da party game, dove bisognerà rispondere alle domande in modo corretto prima degli avversari per poterli sconfiggere.

Nostalgia portami via

Passiamo ora ai titoli proposti su Ps3 ovvero Bound By Flame, gioco di ruolo cupo e fantasy, non troppo apprezzato dalla critica al momento della sua uscita, soprattutto per un comparto grafico ed un sistema di combattimento non troppo brillanti, ed il frenetico e conosciutissimo Serious Sam 3: BFE, sparatutto in prima persona veloce e incalzante.



Passando a PsVita l’asticella delle proposte a nostro avviso cala drasticamente, proponendoci Draw Slasher, che più che un titolo per console sembra un titolo per smartphone, dove dovremo comandare il nostro Ninja tracciando linee con il dito, e Space Hulk, trategico a turni basato sull’universo di Warhammer 40,000.

In conclusione, come dicevo all’inizio dell’articolo, questo mese Sony ci ha regalato un Plus che personalmente mi aspettavo diverso, dove oltre a Sapere e Potere e DBD gli altri titoli potevano tranquillamente tenerli per i prossimi mesi e sostituirli con titoli più adatti a sessioni di gaming veloci e distaccate, come è solita fare la maggior parte dei giocatori nei periodi estivi.



Ma forse questa mia visione è dettata semplicemente da una vita da lavoratore e non da studente in pausa estiva, tuttavia guardando al mio passato, ricordo sempre titoli leggeri e brevi nelle mie estati e non titoli impegnativi e lunghi come questi Mafia 3 e Bound By Flame.

Ma sono gusti, e magari per voi lettori l’estate è sinonimo di lunghe sessioni di Gaming potente, in pausa dallo studio o dal lavoro. Fatemi sapere, ed intanto ricordate il motto “in Plus we Trust!” e speriamo che settembre non sia un Plus da dimenticare vista l’imminente uscita di Spiderman come esclusiva di PS4.