Luglio col bene che ti voglio…Playstation Plus Luglio 2018

Playstation Plus Luglio 2018

Ed eccoci arrivati ai mesi scottanti dell’anno..ma non dal punto di vista video ludico! Infatti in questo Playstation Plus di Luglio 2018, oltre alle calde temperature estive, altalenate da diversi rovesci che hanno fatto si che molti fortunati vacanzieri siano partiti con un ombrellino di scorta nella valigia, Sony non è riuscita a farci gridare al miracolo, ma andiamo con ordine e come sempre partiamo dai titoli Next Gen proposti in questo Playstation Plus di Luglio 2018.

Nextgen – Per stare al passo con i tempi

Questo mese, come oramai Sony ci ha abituati da tempo, siamo alle prese con due titoli davvero diversi tra loro e con alcuni titolo bonus disponibili anche sulle sorelle minori della potentissima Ps4.

Il primo titolo presentato è stato Absolver, un titolo davvero emblematico e che la nostra redazione attendeva con pareri molto discordanti. C’era chi, vedendo il picchiaduro come una “modalità di gioco” da fare solo ed esclusivamente nelle serate tra amici, storceva il naso già prima di scaricare il titolo, mentre dall’estremo opposto c’erano gli amanti del picchiaduro, molto curiosi di mettere le mani su un titolo decisamente diverso dal solito. Ma purtroppo, nessuna delle due fazioni ha apprezzato a pieno questo action game basato sui combattimenti corpo a corpo.

Absolver infatti ci porta in un mondo misterioso e silenzioso, dove bisognerà superare i nemici sparsi nelle varie aree usando diversi stili di combattimento e che si evolveranno, scusate il gioco di parole, secondo lo stile di combattimento del giocatore, partendo da tre basi uguali per poi essere personalizzabili quasi in ogni modo. Il risultato è un buon picchiaduro ad arena molto variegato, davvero diverso in base alle location dei combattimenti ed al numero di avversari presenti e che saprà mettere a dura prova i riflessi di ognuno, ma che lascia un po a desiderare dal punto di vista visivo e di feeling con il controller, rendendo talvolta legnose e scomode le sezioni di combattimento, soprattutto nei luoghi stretti.

L’altro titolo presente su Ps4 è invece l’acclamatissimo Heavy Rain, un gioco sviluppato dalla Quantic Dream (creatori del più recente Detroit Become Human) che vanta una narrativa di altissimo spessore.

Sicuramente non è un gioco per tutti, come specifica il nostro Fabio (che ci teneva ad analizzare, per questa nostra rubrica del Plus, uno dei suoi giochi preferiti), anche perché il Gameplay è abbastanza scarno, ma questo non è un difetto essendo un avventura grafica moderna, anzi!

Il fattore principale sono la storia ed i personaggi con cui si riesce ad empatizzare alla perfezione.

Parlando in breve della storia; Il nostro personaggio è Ethan Mars, un ragazzo solare con una vita al limite della perfezione, ma che verrà stravolta in un apparente giornata tranquilla in un centro commerciale, ma per non cadere in spoiler ci fermeremo qui con la spiegazione e starà a voi rintracciare il famoso “assassino dell’origami” in un thriller tutto da scoprire!

Nostalgia portami via

I titoli gratuitamente scaricabili su Ps3 e PsVita di questo mese ci hanno lasciato nel limbo dell’indecisione, facendoci trovare titoli decisamente interessanti misti a titoli davvero non all’altezza. Il primo titolo presentato in Cross buy con Ps4 è Space Overlords, titolo abbastanza ripetitivo dove dovremo distruggere il male nato sui pianeti.

E rimanendo sempre su titoli scaricabili sia su Ps4 che su Ps3 questa volta, troviamo Extreme Exorcism un titolo decisamente innovativo e folle nelle meccaniche, dove dovremo superare schemi in un gioco arcade in grafica 8 bit e dove ogni mossa che faremo genererà un fantasma che ci inseguirà ripetendo i nostri stessi movimenti. Decisamente interessante.

Passando ai titoli in esclusiva su Ps3 e vita invece, la musica si fa più interessante, dandoci la possibilità di giocare a Rayman 3 HD su Ps3, oramai un appuntamento fisso sui nostri plus, e all’avventura grafica Zero Escape: Zero Time Dilemma su PsVita.

Tirando un po le somme di questo mese di Playstation Plus, purtroppo dobbiamo dire di essere rimasti abbastanza a bocca asciutta, perché oltre agli ottimi Heavy Rain e Rayman, il resto dei titoli ci è sembrato abbastanza sottotono e non adatto al clima caldo di questo primo mese di vacanze. Non ci resta che sperare che Sony faccia il botto e ci comunichi un Playstation Plus di Agosto con i fiocchi, e nel ringraziare personalmente Fabio per la sua mini recensione senza spoiler di Heavy Rain, vi ricordo sempre il nostro motto. “in Plus We Trust!”