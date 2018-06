Playstation Plus Giugno 2018 – Fino a qui tutto bene?

La nostra avventura tra i titoli proposti gratuitamente da Sony nel suo Playstation Plus continua ed essendo arrivati a metà anno, con la fine delle scuole e l’inizio delle vacanze estive, ci sembra il momento di fare un brevissimo punto della situazione su quello che abbiamo ricevuto finora!

Prendendo in considerazione principalmente i titoli PS4, siamo partiti a Gennaio con Batman e Deus Ex Mankind Divided, per poi passare attraverso Rime, Knack, Ratchet e Clank, Bloodborne, Mad Max e per ultimi Beyond: Two Souls e Rayman Legends e possiamo quindi affermare con certezza che fino ad ora, Sony ci ha saputo fare.

Ha saputo infatti offrire una scelta di videogiochi che sono riusciti a divertire ogni giocatore, dall’amante dell’action alla appassionato di storie grafiche moderne, passando sempre per i platform ed i giochi un po più leggeri, ma divertenti.

Ma questo Giugno cosa ci propone?

Nextgen – Per stare al passo con i tempi!

Anche questo mese infatti, ci troviamo di fronte ad una scelta multipla tra un titolo che punta ad un pubblico che cerca un gioco difficile e strategicamente impegnativo e un gioco che invece punta alle partite veloci ed al multiplayer con amici.

Xcom2 infatti è il seguito della acclamatissimo Xcom, gioco strategico a turni con molte sezioni da gestionale che ci metterà alla guida di una squadra militare speciale che dovrà difendere la terra da un’invasione aliena. Ci verrà chiesta molta strategia, con combattimenti a turni, ed una buona dose di gestione delle nostre risorse per sviluppare la basi militari per riuscire a contrastare al meglio questa nuova minaccia per la terra.

Trial Fusion è quel titolo che un po ci si aspettava, l’ennesimo titolo Ubisoft dopo Rayman e Trackmania turbo, che ci porta a compiere acrobazie folli in tracciati fuori di testa. Un titolo che al primissimo impatto, può sembrare banale e molto facile ma che, con l’avanzare dei livelli, riesce a regalare sfide davvero impegnative e difficili. Un gioco di guida che, oltre alle acrobazie folli e alle personalizzazioni del personaggio, gioca molto anche con le ambientazioni e con la grafica, creando i percorsi mano mano che si affronteranno e rendendoci la vita difficile tra tracciati dove avremo il sole negli occhi a tracciati molto ripidi e pericolosi.

Inoltre la sorpresa di questo mese è votata agli amanti degli FPS! Infatti con l’annuncio dell’imminente uscita di Call of Duty Black Ops 4, Sony ha deciso di inserire nel Playstation Plus COD Black Ops 3, gratuito dal 12/06/18 all’11/07/18

Nostalgia portami via – titoli PS3 e Ps Vita

Un altro sparatutto ci viene mostrato come primissimo nome nell’elenco dei titoli gratuiti per PS3, stiamo parlando di Tom Clancy’s Ghost Recon Future Soldier, fps dell’ormai lontano 2012 in cui ci troveremo catapultati in una squadra di super soldati, armati fino ai denti ed assegnati alle missioni più pericolose e complicate in giro per il globo.

Se invece avete bisogno di giochi un po meno impegnativi, potete sempre scaricare Zombie Driver HD, e sfrecciare in una folle corsa tra zombie, macchine truccate e follia, in un arcade senza troppe pretese. Oppure lasciarvi trasportare, questa volta su Ps Vita, su due giochi dall’alto tasso di frenesia. Atomic Ninja vi permetterà di entrare in una piccola arena dove dovrete sconfiggere altri giocatori, oppure bot, in una sfida di riflessi ed abilità ma, se quest’ultima è una vostra dote di nascita, vi consigliamo Squares, puzzle game di abilità e riflessi semplice ma che sembra molto godibile.

Insomma, anche in questo primo mese d’estate è finito e dobbiamo porci la nostra classica domanda: Vale la pena acquistare l’abbonamento al Playstation Plus questo mese?

Forse questa volta la risposta potrebbe essere no. Seppur i titoli proposti su Ps4 siano abbastanza accettabili, anzi per gli amanti degli strategici a turni potremmo dire ottimi, con l’aggiunta di Black Ops 3 ad impreziosire di molto la scelta, ci è sembrato che la parte riguardante le console minori sia molto sottotono, con titoletti fin troppo leggeri e con il solo TC Ghost Recon a mantenere alta l’asticella della qualità videoludica.

Quindi che dire? aspettiamo l’ormai prossimo Luglio, sperando che porti con se dei buoni titoli anche sulle console minori, e che questo Giugno sia solo un caso e non segni invece un piccolo declino nella qualità proposta dal Playstation plus.