La Tana Del Nerd – Quanto vendono i videogiochi?

Il mondo dei videogiochi è caratterizzato da tanti elementi diversi, che si fondono insieme per dar vita a qualcosa di meraviglioso, coinvolgente, divertente, cupo, romantico e caotico. Questi elementi sono i personaggi, le storie, le ambientazioni, i racconti ma anche le curiosità e i segreti. La Tana del Nerd vuole essere una rubrica che si pone come obiettivo quello di trattare quel lato dei videogiochi un po’ più di nicchia, quello che fornisce informazioni curiose e interessanti che vanno oltre le recensioni, gli speciali o gli approfondimenti, vuole esplorare il “lato oscuro” dei videogiochi e fornire al lettore una visione più ampia su ciò che caratterizza questo immenso e strepitoso universo. Se siete pronti, direi di incominciare con la prima parte di questa Rubrica!

Kratos Spaccatutto

God Of War, il nuovo capitolo della saga sviluppato da Santa Monica Studio, sta raggiungendo, in pochissimo tempo, record importanti. È innanzitutto il gioco con il voto più alto tra tutti i precedenti capitoli della serie (un punteggio medio di 95 su 100), il secondo, a pari merito con The Last Of Us Remastered, tra tutti i giochi usciti su PlayStation 4 e il primo tra le esclusive. Proprio parlando di esclusive, le vendite di God Of War nel suo primo mese (per essere corretti 10 giorni, poiché è stato distribuito il 20 Aprile 2018) hanno superato quelle di qualsiasi altra esclusiva PlayStation, dal 1995 ad oggi. Parlando di numeri, il titolo dei ragazzi di Santa Monica Studio ha venduto, in soli tre giorni, la bellezza di 3.1 milioni di copie e ha raggiunto e superato i 5 milioni in un solo mese, riducendo così la distanza da Horizon Zero Dawn, altra esclusiva PlayStation, che ha venduto 7.6 milioni di copie nel suo primo anno di vita.

Rimanendo sempre in tema God Of War, il titolo non ha raggiunto solamente cifre importanti in ambito punteggio della critica e risultati di vendita, ma sta andando anche molto forte su YouTube. Infatti il gioco ha raggiunto un totale di 728 milioni di visualizzazioni dal 20 aprile (giorno in cui è stato distribuito) alla fine di Maggio. Risulta così facile pensare che God Of War possa arrivare, nel corso dell’estate, a toccare la soglia del miliardo di visualizzazioni e se così fosse diventerebbe il videogioco più veloce di sempre a raggiungere questa imponente cifra.

Un’altra curiosità su questo videogioco è rappresentata dall’impresa di un utente Reddit, Hobocufflinks, che è riuscito a calcolare la velocità che può raggiungere il Leviatano, l’ascia che Kratos utilizza nel corso dell’avventura. Secondo i suoi calcoli, basati su numerose prove e sulle sue conoscenze fisiche e matematiche, l’ascia sarebbe in grado di coprire una distanza di 0.084 miglia (circa 130 metri) in 0.31 secondi, viaggiando così ad una velocità di circa 952 miglia (equivalente e 1532 Km/h). In sintesi, il Leviatano è in grado di viaggiare ad una velocità 1.24 volte superiore a quella del suono ed è strano come nel gioco non si senta alcun boato.

Verso l’infinito e oltre…

Restando in tema vendite, sarebbe un’eresia non citare Grand Theft Auto V. Il gioco, sviluppato da Rockstar North e distribuito da Rockstar Games inizialmente su Ps3 e Xbox 360 (17 Settembre 2013) e successivamente su Ps4, Xbox One e PC (18 Novembre 2014 sulle console e 14 Aprile 2015 su PC), ha raggiunto le 90 milioni di copie distribuite, diventando così il videogioco con il più alto profitto di sempre, superando qualsiasi altro prodotto multimediale. Tale profitto ammonta a ben 6 miliardi di dollari, ed è sbalorditivo pensare a quanto “poco tempo” ha impiegato per raggiungere questa soglia (quasi cinque anni) e alla cifra “relativamente bassa”, in confronto al guadagno totale, investita nel suo sviluppo (265 milioni di dollari). GTA V sale sul podio dei giochi che hanno venduto di più in assoluto, piazzandosi però terzo. Infatti, il secondo posto è occupato da Minecraft, con 114 milioni di copie vendute, mentre il primo da Tetris, con 170 milioni di copie vendute. Questi due giochi, seppure davanti a GTA V per vendite, non hanno raggiunto certamente i suoi guadagni.

Il ballo del mattone.

Parlando del sopra citato Minecraft, c’è una curiosità degna di nota. Sebbene il gioco sia in circolazione già da diversi anni (la prima uscita è stata nel 2011 per la versione PC del gioco), nel territorio della Cina ha fatto la sua comparsa solamente il 10 Aprile scorso. La creatura di Mojang ha debuttato come titolo free-to-play e, secondo un noto insider, ha già raggiunto e superato la soglia dei 100 milioni di utenti registrati, che vanno comunque a sommarsi ai non pochi 74 milioni di utenti attivi su scala mensile presenti negli altri paesi. Minecraft, oltre ad essere il secondo gioco più venduto, ha segnato anche altri record: è stato il gioco con la fase beta più popolare, con più di 10 milioni di partecipanti, e il titolo più giocato su Xbox Live, con 1.75 miliardi di ore (pari a 199.722 anni) trascorse dagli utenti su Xbox 360.

