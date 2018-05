Un Maggio degno di nota? Playstation Plus Maggio 2018

Sony e di conseguenza il suo Playstation Plus, pare aver ascoltato i consigli di noi di 2duerighe.com e dopo un mese un po calante, come è stato Aprile con il suo Mad Max (che potete leggere direttamente cliccandoci sopra), ecco che ci propone un Maggio che torna a puntare in alto, rilasciando titoli allettanti e molto chiacchierati ma sicuramente di buon gusto.

Nextgen – Per stare al passo con i tempi!

Senza perderci troppo in chiacchiere possiamo dire che i titoli rilasciati da Sony sono si titoli che si trovano bene o male nei negozi a prezzi abbastanza bassi, ma sono anche titoli che hanno saputo divertire ed appassionare migliaia di giocatori alla loro uscita.

Il primo è il sempre verde Rayman Legends, un frenetico Platform con l’intramontabile melanzana dai pugni volanti, che ci catapultata in un ricchissimo mondo di livelli arcade di difficoltà sempre maggiore, con musiche incalzanti e ritmi di gioco spesso frenetici e divertenti.

Un titolo non troppo nuovo e che ha già visto la luce praticamente in tutte le piattaforme ma che vi consigliamo caldamente di scaricare se ancora non avete avuto modo di giocarlo. Un gioco davvero ben concepito e realizzato con moltissimi livelli e personaggi sempre divertenti e carini e soprattutto un platform un po alla vecchia maniera, semplicissimo all’inizio, ma sempre più difficile e tosto man mano che si proseguirà con la storia e che richiederà impegno e prontezza di riflessi per riuscire a completare al massimo ogni livello.

Di tutt’altra pasta è invece il secondo titolo rilasciato per Ps4. Beyond: due anime, un gioco dalla storia molto intensa e che cambierà a seconda delle scelte che il giocatore farà durante il suo svolgimento. Una storia fitta di mistero e paranormale, tinta di colori scuri ed a tratti un po horror. Anche in questo caso un titolo consigliato ma a chi cerca una trama ricca di mistero e di colpi di scena e non cerca un gameplay frenetico e veloce come può essere quello del suo compagno di banco per questa sfornata di titoli su Ps4.

Nostalgia portami via – titoli PS3 e Ps Vita

Guardando indietro alla scorsa generazione e alla console portatile di Sony possiamo vedere invece una strana selezione di titoli per questo Maggio 2018. Strana perchè a nostro parere, sono abbastanza interessanti, ma che non hanno mai lasciato veramente il segno tra i giocatori di tutto il globo.

Il primo titolo che ci salta agli occhi è ovviamente Risen 3: Titan Lords, anche in questo caso un gioco che ha già visto la luce anche su personal computer e che ci catapulta in un mondo fantasy classico, dove le nostre scelte e le nostre alleanza influenzeranno lo svolgimento del gioco.

Ma se state cercando giochi un po più casual e d’azione, gli altri tre giochi proposti faranno al caso vostro! Furmins infatti è un vero e proprio gioco arcade dove dovremmo aiutare i nostri amichetti a superare i vari schemi di gioco, ma l’azione vera e propria risiede negli altri due titoli per Ps3 e PsVita.

Eat Them! e King OddBall infatti seguono la scia della follia che ha accompagnato i titoli dello scorso Aprile, e permettono ai giocatori di essere un folle scienziato alla guida di un’armata di mostriciattoli pronti a mangiare ogni cosa che gli si pari davanti pur di arrivare a far vendetta al loro capo, oppure essere una sorta di divinità pronta a distruggere ogni cosa a suon di massi lanciati a potenza infinita.

Insomma, anche questo Maggio si è concluso e come sempre dobbiamo rispondere alla difficile domanda “consigliereste questo mese di Playstation Plus ai nostri amici?”.

E questo mese la risposta giusta può essere solo un dipende.

Perchè se abbiamo davanti un giocatore alle prime armi, magari con una nuovissima Playstation 4 e che non ha avuto modo di giocare Rayman e Beyond in passato, allora si, questo Plus è più che consigliato, ma d’altro canto, valutando tutta l’offerta complessiva del mese, e se uno dei due titolo è già stato giocato e finito, possiamo consigliare caldamente di aspettare Giugno e vedere cosa tirerà fuori Sony dal suo cilindro!

Al prossimo appuntamento con il Playstation Plus quindi! Intanto ci rigiochiamo qualche folle livello di Rayman Legends gridando “in Plus we Trust!”