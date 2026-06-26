Meloni e Macron ad Antibes: difesa, energia e Libano al centro del vertice bilaterale
Irene Anania
- Interno 2

Meloni e Macron ad Antibes: difesa, energia e Libano al centro del vertice bilaterale

Meloni e Macron ad Antibes: difesa, energia e Libano al centro del vertice bilaterale

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Interno 2 - 26 Giugno 2026

di Irene Anania

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