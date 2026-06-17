Lega, venti di scissione e resa dei conti interna: il partito di Salvini davanti a un bivio

La Lega attraversa una delle fasi più delicate della sua storia recente. Da giorni giornali e osservatori politici raccontano di tensioni crescenti all’interno del partito guidato da Matteo Salvini, alle prese con un confronto sempre più acceso tra la leadership nazionale e l’ala nordista rappresentata da amministratori e governatori che chiedono un profondo ripensamento della linea politica.

Al centro del dibattito vi è il futuro stesso della Lega. Le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane parlano infatti di un possibile riassetto organizzativo che potrebbe portare a una separazione tra il partito nazionale costruito da Salvini negli ultimi anni e una struttura più autonomista e territoriale, particolarmente radicata nel Nord Italia. Una prospettiva che, sebbene al momento non si sia tradotta in una vera e propria scissione, fotografa un malessere che appare ormai evidente.

A guidare il fronte del cambiamento sarebbe soprattutto Luca Zaia, figura storica del movimento e protagonista di una stagione politica che continua a raccogliere ampi consensi in Veneto. Secondo diverse ricostruzioni giornalistiche, l’ex governatore avrebbe chiesto un congresso straordinario e una riforma profonda del partito, con maggiore autonomia per le strutture territoriali e un ritorno alle tematiche tradizionali del regionalismo e dell’autonomia.

Le tensioni non riguardano soltanto l’organizzazione interna. Sullo sfondo pesano infatti anche i risultati elettorali degli ultimi anni e la difficoltà della Lega nel recuperare terreno rispetto agli alleati di governo, in particolare Fratelli d’Italia. Diversi esponenti del Nord ritengono che la trasformazione del movimento da partito federalista a forza politica nazionale abbia progressivamente allontanato una parte dell’elettorato storico, senza però riuscire a consolidare un consenso stabile nel resto del Paese.

A complicare ulteriormente il quadro c’è stata la vicenda di Roberto Vannacci. L’ex generale, dopo mesi di polemiche e contrasti interni, ha lasciato la Lega all’inizio del 2026 per fondare un proprio movimento politico, “Futuro Nazionale”. La sua uscita ha rappresentato un momento di forte tensione per il partito, evidenziando le profonde differenze tra chi puntava su una linea identitaria e sovranista e chi invece chiedeva una maggiore attenzione alle questioni territoriali e amministrative.

Nel partito emergono inoltre altre figure che potrebbero giocare un ruolo decisivo nei prossimi mesi. Tra queste il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, spesso indicato come possibile punto di equilibrio tra le diverse anime leghiste. Alcuni osservatori vedono proprio nei governatori del Nord la componente più forte e organizzata della Lega attuale, capace di esercitare una pressione crescente sulla leadership nazionale.

Per il momento Matteo Salvini continua a respingere le ipotesi di rottura e ribadisce la necessità di mantenere unito il partito. Tuttavia, il recente Consiglio federale ha mostrato quanto profonde siano le divergenze strategiche e quanto sia difficile trovare una sintesi tra le diverse sensibilità interne. La discussione sul futuro assetto della Lega è ormai aperta e potrebbe rappresentare uno snodo decisivo non solo per il movimento, ma per l’intero equilibrio del centrodestra italiano.

La sensazione diffusa tra gli osservatori è che la Lega si trovi oggi davanti a una scelta cruciale: proseguire lungo il percorso nazionale inaugurato da Salvini oppure recuperare una più marcata identità autonomista e territoriale. Da questa decisione dipenderà gran parte del futuro politico di un partito che, negli ultimi trent’anni, è stato uno dei protagonisti più influenti della scena politica italiana.