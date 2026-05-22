Bruno Frattasi di dimette dall’agenzia della cybersicurezza

Grandi cambiamenti ai vertici dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Bruno Frattasi, il quale ricopriva il ruolo di direttore generale dell’agenzia dal marzo 2023, ha infatti rassegnato le proprie dimissioni. Ufficialmente tale gesto sarebbe avvenuto per motivi personali, tuttavia è noto come da tempo non godesse più della fiducia di Palazzo Chigi.

Gli attacchi hacker agli Uffizi lo scorso aprile. Quelli precedenti ad Almaviva, a Ibm e al ministero della Giustizia. Queste sarebbero le motivazioni principali della perdita di fiducia nei confronti della guida di Frattasi.

A subentrare al suo posto sarà Andrea Quacivi, ex CEO di Sogei.

Frattasi e Quacivi

Nato a Napoli nel 1956, Frattasi può vantare una carriera quarantennale di incarichi nel settore pubblico. Da quello di commissario straordinario del Comune di Gaeta a quello di Prefetto di Latina, da quello di Direttore dell’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a quello di Capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, fino all’incarico di Prefetto di Roma nel 2022.

Sogei invece, è da sempre specializzato nel settore dei servizi informatici. Ha accumulato esperienze in società come Arthur Andersen S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A, fino all’ingresso in Sogei nel 2007. Inoltre è stato Amministratore Delegato della società informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze dal 2017 al 2021, mentre dal 2024 era tornato in Sogei.