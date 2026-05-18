Giorgia Meloni vs Fabrizio Corona: il faccia a faccia a Palazzo Chigi

Nella giornata di giovedì, 21 maggio 2026, Fabrizio Corona incontrerà di persona la premier Giorgia Meloni. Il suddetto incontro avverrà come parte del processo per diffamazione a carico dell’ex re dei paparazzi. Nell’ottobre 2023 infatti, Corona pubblicò sul suo sito dillingernews.it un editoriale nel quale si lasciava intendere una relazione clandestina tra Giorgia Meloni e il parlamentare di Fratelli d’Italia Manlio Messina.

Dato il rifiuto di Corona che la testimonianza della premier (parte civile del processo) avvenisse tramite videoconferenza, Meloni ha richiesto che la testimonianza si svolgesse direttamente a Palazzo Chigi.

La procedura legale

Fra tre giorni dunque, la sede del governo diverrà teatro del processo milanese nei confronti di Corona, il quale dovrà rispondere alle domande del pm Giovanni Tarzia, mentre il suo difensore Ivano Chiesa interrogherà Giorgia Meloni.

Alla trasferta saranno inoltre presenti la giudice Nicoletta Marcheggiani, il cancelliere, il pm, il procuratore di Milano Marcello Viola, e gli avvocati Luca Libra (rappresentante di Meloni), Matteo Serpotta (di Manlio Messina) e Alessio Pomponi, legale di Luca Arnau, giornalista e direttore di dillingernews.it, anch’egli indagato.

Secondo le accuse, Corona (il quale ha finito di scontare le accuse a suo carico solo nel 2023) avrebbe deliberatamente e insistentemente richiesto la pubblicazione della notizia nonostante la sua già verificata l’infondatezza. Secondo le testimonianze, pare che che Corona abbia chiamato a raccolta l’intera redazione interloquendo al telefono con una persona dall’accento romano, sostenendo a oltranza la veridicità della notizia nonostante le continue smentite.