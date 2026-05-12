Il fallimento della Ctp travolge de Magistris: contestati 23 milioni di danno erariale a una stagione politica sotto accusa
Bianca Ricci
- Interno 2

Il fallimento della Ctp travolge de Magistris: contestati 23 milioni di danno erariale a una stagione politica sotto accusa

Il fallimento della Ctp travolge de Magistris: contestati 23 milioni di danno erariale a una stagione politica sotto accusa

foto-articolo
Interno 2 - 12 Maggio 2026

di Bianca Ricci

Condividi: