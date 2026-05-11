Caso Regeni, Giuli cambia i vertici del Mic dopo le polemiche

La decisione del ministro della Cultura Alessandro Giuli di revocare gli incarichi ai vertici del proprio staff arriva al termine di una settimana politicamente complessa per il ministero, segnata dalle polemiche sul caso Regeni e dalla gestione dei finanziamenti pubblici al settore audiovisivo.

Secondo quanto emerso, il provvedimento riguarda Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro. La scelta arriva pochi giorni dopo le contestazioni legate all’esclusione del documentario dedicato a Giulio Regeni dai contributi pubblici previsti dal ministero. Una vicenda che ha rapidamente assunto un rilievo politico nazionale, superando il piano strettamente amministrativo.

Il caso nasce dalla mancata assegnazione dei fondi al progetto audiovisivo dedicato al ricercatore italiano ucciso al Cairo nel 2016. L’esclusione ha generato critiche da parte dell’opposizione, del settore cinematografico e di alcuni membri delle commissioni coinvolte nella valutazione dei progetti. Le polemiche si sono concentrate soprattutto sul valore simbolico della vicenda Regeni e sull’opportunità politica di escludere un’opera legata a un caso che continua a rappresentare uno dei principali nodi irrisolti nei rapporti tra Italia ed Egitto.

Nei giorni successivi, il ministro Giuli ha preso pubblicamente le distanze dalla decisione, definendo “inaccettabile” l’esclusione del documentario e annunciando verifiche interne sulle procedure adottate. La revoca degli incarichi ai vertici dello staff si inserisce in questo contesto e viene letta come un tentativo di ridefinire le responsabilità amministrative e politiche della vicenda.

Sul piano istituzionale, il caso evidenzia le criticità del sistema di assegnazione dei contributi pubblici al cinema e all’audiovisivo. Le commissioni tecniche operano formalmente in autonomia, ma le loro decisioni producono inevitabilmente effetti politici, soprattutto quando riguardano temi ad alta esposizione mediatica o diplomatica. In questo caso, la figura di Giulio Regeni mantiene un forte impatto nell’opinione pubblica italiana e continua a influenzare il dibattito sui rapporti con il governo egiziano.

L’omicidio Regeni rappresenta infatti uno dei dossier più sensibili della politica estera italiana dell’ultimo decennio. Le indagini italiane hanno più volte indicato responsabilità riconducibili agli apparati di sicurezza egiziani, mentre i rapporti bilaterali tra Roma e Il Cairo hanno continuato a svilupparsi su dossier strategici come energia, difesa e gestione dei flussi migratori. Questa sovrapposizione tra interessi geopolitici e richiesta di verità giudiziaria ha reso il caso particolarmente delicato anche sul piano interno.

Per il ministero della Cultura, la vicenda arriva in una fase già caratterizzata da tensioni organizzative e da una crescente attenzione politica sulle nomine e sulla gestione delle strutture amministrative. Da quando Giuli ha assunto l’incarico, il Mic è stato interessato da una progressiva ridefinizione degli equilibri interni, sia sul piano amministrativo sia su quello politico.

In questo quadro, la sostituzione dei vertici dello staff assume anche un significato più ampio. Non riguarda soltanto la gestione immediata del caso Regeni, ma segnala la volontà del ministro di rafforzare il controllo politico sul funzionamento del dicastero e sulle dinamiche decisionali interne.

Un elemento rilevante riguarda inoltre il profilo delle figure coinvolte. Emanuele Merlino viene considerato vicino all’area politica riconducibile a Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e figura centrale nell’assetto strategico di Fratelli d’Italia. Questo aspetto ha contribuito ad alimentare letture politiche della vicenda, interpretata da alcune opposizioni come il riflesso di tensioni interne alla maggioranza.

Al momento non emergono segnali di una crisi politica formale, ma il caso evidenzia una dinamica più ampia che riguarda il rapporto tra gestione tecnica e controllo politico nei ministeri. Quando decisioni amministrative producono effetti mediatici rilevanti, il confine tra responsabilità tecnica e responsabilità politica tende inevitabilmente a ridursi.

Dal punto di vista operativo, resta ora da capire se il ministero procederà a una revisione delle modalità di assegnazione dei contributi o se la vicenda si limiterà a un cambio di assetto interno. Nel frattempo, il caso Regeni continua a mantenere una forte centralità simbolica e politica, rendendo difficile trattarlo come una questione esclusivamente amministrativa.

La scelta di Giuli appare quindi orientata a contenere l’impatto politico della vicenda e a ristabilire un controllo più diretto sulla struttura ministeriale. Resta però aperta una questione più ampia: quanto spazio abbiano realmente le autonomie tecniche quando le decisioni coinvolgono temi che incidono direttamente sul piano politico e diplomatico.