È “no” per il Referendum

I dati del consorzio Opinio Italia per la Rai sul referendum: il No vince con il 53,9% e il Sì perde al 46,1%. Si volge al termine della lunga campagna referendaria per la separazione delle carriere, ovvero la modifica di sette articoli costituzionali, a più di metà delle sezioni scrutinate in Italia e all’estero. Il Sì ha avuto la meglio solo in cinque regioni: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Lazio. L’unico grande successo, da tutte le parti, è l’affluenza alle urne senza precedenti del 59%.

I commenti del Campo Largo

Il primo a parlare è il leader pentastellato Giuseppe Conte che gioisce. «Ce l’abbiamo fatta! Viva la Costituzione!» Scrive sui social.

Renzi, leader di Italia Viva, punta il dito contro il premier Giorgia Meloni su Radio Leopolda, spiegando che nulla è scontato. «Il No a sorpresa ha vinto. Oggi si consuma un fatto politico enorme, quando il popolo parla il palazzo deve ascoltare. Questo è un passaggio importante per Meloni, che ci ha detto di essere benedetta e baciata dal consenso. Hanno scelto di fare molto più che personalizzare. Oggi il messaggio forte e chiaro è che c’è una sconfitta sonora, prima che delle ragioni del Sì, del governo e del modo arrogante con cui ha voluto fare questa riforma».

La risposta di Giorgia Meloni

«La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza». Così esordisce il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo con un video pubblicato su X per commentare l’esito del referendum sulla giustizia.