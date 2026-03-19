Tra intrattenimento e politica: il referendum spiegato (partendo da Pulp podcast)

L’uscita della nuova puntata di Pulp, il podcast in cui Fedez intervista Giorgia Meloni, arriva in un momento in cui il confine tra intrattenimento e politica è sempre più sottile. Non è la prima volta che accade, ma ogni volta solleva una domanda interessante: che ruolo hanno oggi i personaggi pubblici nel dibattito politico?

Fedez è da anni una figura divisiva. Per alcuni rappresenta una voce capace di portare temi sociali e politici al grande pubblico; per altri è l’esempio di una comunicazione che mescola troppo spettacolo e impegno civile. In passato è stato percepito come vicino a posizioni progressiste, spesso critico verso il potere civile. Oggi, però, la sua evoluzione –o trasformazione— viene letta in modi diversi: c’è chi parla di maturazione, chi di opportunismo, chi semplicemente di adattamento ai tempi.

L’intervista a una figura centrale della politica come Giorgia Meloni, all’interno di un format nato per intrattenere, è un segnale dei tempi. La politica non passa più solo dai luoghi tradizionali (talk show, comizi, giornali) ma si muove sempre più dentro spazi ibridi, dove il linguaggio è più informale e il pubblico più ampio.

Questa può essere un’opportunità, perché avvicina le persone alla politica, ma anche un rischio, se la semplificazione prende il posto della complessità.

Ed è proprio qui che entra in gioco il tema del referendum. Al di là delle narrazioni, delle simpatie o antipatie per i protagonisti della scena pubblica, il referendum resta uno degli strumenti più diretti di partecipazione democratica. È un momento in cui non si delega, ma si decide in prima persona.

Cos’è questo referendum

Il 22 e 23 marzo 2026 si vota per il referendum costituzionale sulla giustizia, spesso sintetizzato come referendum sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Essere informati è fondamentale.

Si tratta di un referendum confermativo, con cui cittadini e cittadine sono chiamati ad approvare o respingere una legge costituzionale già approvata dal Parlamento. A differenza di molti referendum abrogativi, non serve raggiungere il quorum: il risultato sarà valido qualunque sia l’affluenza, e a decidere è semplicemente chi va a votare. In questo caso, veramente ogni voto fa la differenza.

Il referendum non incide sul funzionamento concreto dei processi: le regole restano le stesse e non sono previsti effetti immediati sui tempi o sull’equilibrio tra le parti. Interviene sull’assetto costituzionale della magistratura, non sulla giustizia quotidiana.

La riformulazione del quesito da parte della Corte di Cassazione lo ha reso più preciso ma anche più complesso, senza incidere realmente sulla scelta degli elettori. Nel dibattito pubblico, la separazione delle carriere viene spesso presentata come risposta a una presunta commistione tra giudici e pubblici ministeri. In realtà, i passaggi da un ruolo all’altro oggi sono rarissimi, inferiori allo 0,5% dell’organico complessivo.

Il cuore della riforma: il Consiglio superiore della magistratura

Il punto centrale della riforma non sono i processi, ma il Consiglio superiore della magistratura (Csm), che tutela l’autonomia dei magistrati. La Costituzione verrebbe modificata per distinguere in modo più chiaro tra i ruoli di giudici e pubblici ministeri, mentre i dettagli pratici della separazione saranno definiti in seguito.

La riforma prevede la creazione di due Csm distinti: uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. Cambia anche il sistema di selezione dei componenti, che avverrebbe in larga parte tramite sorteggio, sia tra i magistrati sia tra i membri laici (professori universitari e avvocati) scelti dal Parlamento.

Il sorteggio

Oggi, i magistrati eleggono i loro rappresentanti nel Csm. Con la riforma, invece, verranno scelti a sorte:

Due terzi dei posti tra tutti i magistrati idonei.

Un terzo tra professori universitari e avvocati con almeno 15 anni di esperienza, selezionati dal Parlamento.

Il venir meno del potere disciplinare

I nuovi Csm continuerebbero a occuparsi di assunzioni, trasferimenti e delle carriere dei magistrati, ma non si occuperebbero più delle sanzioni disciplinari, cioè non deciderebbero più su eventuali errori o comportamenti scorretti.

Questo compito passerebbe a un nuovo organo: l’Alta Corte disciplinare, composta in maggioranza da magistrati esperti della Cassazione e da membri laici (tra questi ultimi sarebbe scelto il presidente). Le sanzioni disciplinari decise dall’Alta Corte potrebbero essere contestate, ma il ricorso verrebbe esaminato dalla stessa Corte in una composizione diversa, creando un sistema separato dai Csm. La riforma modifica inoltre l’accesso dei pubblici ministeri alla Corte di Cassazione, che avverrebbe solo per meriti particolari e non più come normale avanzamento di carriera.

Le ragioni del SÌ

Chi sostiene il sì ritiene che:

La separazione delle carriere renda più imparziale il giudice e più chiara la distinzione tra chi accusa e chi giudica

Il sorteggio riduca il peso delle correnti interne

La nuova Corte disciplinare garantisca maggiore indipendenza

Le ragioni del NO

Chi sostiene il no teme invece che:

La riforma indebolisca l’unità della magistratura

Possa aumentare il rischio di interferenze politiche, soprattutto per il ruolo del Parlamento nella selezione dei membri laici

La sottrazione del potere disciplinare al Csm riduca l’autogoverno

Non intervenga sui problemi della giustizia, come la durata dei processi

Il referendum costituzionale non riguarda solo la separazione delle carriere, ma anche la composizione e il funzionamento degli organi che governano la magistratura. In ogni caso, il risultato dipenderà dai cittadini che andranno a votare. Il voto resta personale: decidere è un diritto, riflettere è un dovere.