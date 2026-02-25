Ma come, Mattarella vota si?

Quando si parla di referendum in Italia, inevitabilmente lo sguardo sale verso il Colle più alto di Roma. Il Quirinale non è soltanto un palazzo: è un simbolo, un punto fermo in mezzo alle tempeste della politica. E quando il tema è delicato, divisivo, capace di spaccare partiti e opinione pubblica, diventa quasi naturale chiedersi cosa pensi, davvero, il Presidente della Repubblica. Nel caso di Sergio Mattarella, uomo apparentemente sobrio e misurato, la domanda si fa ancora più intrigante: è possibile cogliere segnali che lo avvicinino più al “Sì” o al “No”?

Partiamo da un punto fermo: il Presidente non può schierarsi. Non lo consente il suo ruolo, non lo consente la sua idea delle istituzioni. Mattarella è sempre stato abbastanza attento a non invadere il campo del confronto politico. Eppure, in un sistema in cui ogni parola pesa, anche le sfumature possono diventare significative.

Negli ultimi anni, il Capo dello Stato ha ripetuto più volte un concetto chiave: le istituzioni devono funzionare bene, devono essere efficienti, devono saper rispondere ai bisogni dei cittadini. Non è uno slogan, ma una linea costante del suo pensiero. Nei discorsi di fine anno, negli interventi pubblici, nei richiami al Parlamento, Mattarella ha spesso sottolineato l’importanza della stabilità, della chiarezza delle regole, della responsabilità nelle scelte.

Ed è qui che qualcuno intravede un primo indizio. Perché molte riforme sottoposte a referendum vengono presentate dai sostenitori del “Sì” proprio come strumenti per rendere il sistema più snello, più stabile, più efficace. E il caso del Referendum del 22 e 23 Marzo appare un caso eclatante.

Quando il Presidente parla di superare conflitti istituzionali, quando richiama la necessità di evitare paralisi decisionali di matrice politica, inevitabilmente c’è chi legge tra le righe una certa sintonia con l’idea del cambiamento.

Non si tratta di dichiarazioni esplicite, che non ci sono, ma di un clima, di un orientamento culturale. Mattarella è un giurista, un uomo che ha vissuto la politica in stagioni difficili, che conosce bene le fragilità del sistema italiano. La sua formazione lo porta a vedere nella qualità delle istituzioni un pilastro della democrazia. Non è un conservatore per principio, ma neanche un riformatore impulsivo: è un uomo che crede nell’equilibrio. Ma proprio questo equilibrio, secondo alcuni osservatori, potrebbe renderlo più sensibile alle ragioni di chi propone modifiche strutturali.

Un altro elemento interessante è il tono con cui il Presidente invita sempre alla partecipazione. Non banalizza mai il voto referendario, non lo riduce a una battaglia tra fazioni. Al contrario, insiste sul fatto che il referendum è uno strumento prezioso di democrazia diretta. Questo richiamo costante alla responsabilità collettiva sembra quasi suggerire che il cambiamento, se scelto dal popolo, sia legittimo e degno di rispetto. È una posizione istituzionale, certo, ma non neutra rispetto al valore del processo riformatore.

C’è poi il tema della governabilità. Mattarella ha attraversato da Presidente fasi politiche turbolente: governi caduti, maggioranze fragili, crisi improvvise. In più di un’occasione ha ricordato quanto sia importante garantire giustizia e stabilità al Paese, soprattutto nei momenti di difficoltà economica o di tensione internazionale. Anche qui, le argomentazioni del “Sì” che puntano proprio su una maggiore chiarezza delle parti processuali e riportano la giustizia su un piano oggettivo e non politico sembrano risuonare con le sue preoccupazioni.

Naturalmente, bisogna essere onesti: nessuno può affermare che il Presidente sia “per il Sì”. Sarebbe una forzatura. Il suo ruolo di garante dell’unità nazionale gli impone prudenza assoluta. E Mattarella, nella sua lunga carriera, ha dimostrato di rispettare profondamente i confini della sua funzione.

Eppure la politica è fatta anche di sensibilità, di visioni del mondo. E la visione di Mattarella è quella di uno Stato solido, capace di decidere, ma anche di includere. Non ama gli scontri muscolari, non si riconosce nelle contrapposizioni urlate. Se c’è un filo rosso nei suoi interventi, è la ricerca di un miglioramento graduale, responsabile, condiviso.

Forse, più che dire che è “per il Sì”, sarebbe più corretto dire che Mattarella sembra guardare con rispetto e attenzione a ogni percorso che punti a rafforzare le istituzioni. Non per calcolo politico, ma per convinzione culturale.

Alla fine, il vero messaggio che arriva dal Quirinale non è un’indicazione di voto, ma un invito alla maturità democratica. Qualunque sia l’esito del referendum, ciò che conta è che sia frutto di una scelta consapevole, informata, libera. E forse è proprio questa la posizione più autentica di Mattarella: non guidare il voto, ma custodirne il valore.