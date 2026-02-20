Cosa sappiamo sulla riforma della Difesa?

Il 2026 è un anno di riforme, anche all’interno del Ministero della Difesa. Oggi, presso lo Stato Maggiore della Difesa, è stato presentato il nuovo modello di organizzazione delle Forze Armate. Alla presentazione erano presenti i due Sottosegretari alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago e Isabella Rauti, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, i vertici dello Stato Maggiore della Difesa, delle singole Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, nonché i rappresentanti del Segretariato Generale della Difesa e della Direzione Nazionale degli Armamenti. «Il disegno di legge non risponde alle esigenze di un ministro pro tempore, ma definisce lo strumento militare di cui il Paese avrà bisogno nei prossimi vent’anni». È ufficialmente aperta la fase di traduzione normativa delle proposte elaborate dal Congresso.

Quello che sappiamo sulla riforma

Il clima di guerra che circonda l’Europa è alla base della riforma: lo strumento militare torna tra le priorità dello Stato italiano, con una rinnovata centralità dello Stato Maggiore della Difesa. Il disegno di legge è presentato come “complessivo e strutturale”, a tutela del Paese anche oltre i prossimi vent’anni.

Obiettivo principale di Crosetto? Arrivare progressivamente a circa 160 mila unità entro il 2033 per costruire uno strumento militare orientato alle missioni all’estero, accodandosi così agli altri Paesi europei che da mesi sono alla ricerca di riserve e mobilitazioni (come la Gran Bretagna, con la riforma che riporta i veterani in prima linea). Le Forze Armate saranno preparate all’azione, con una riduzione delle duplicazioni nei diversi corpi: Esercito, Marina e Aeronautica.

L’alba della tecnologia nel nostro secolo potrebbe portare, con questa riforma, allo sviluppo di una struttura autonoma dedicata alla cybersicurezza. Oggi le guerre di trincea sono superate: si combatte davanti a uno schermo. Infrastrutture digitali, reti energetiche, operazioni informative e attacchi alle catene logistiche diventano nuovi campi di battaglia. La crescita di questo settore porta a un inevitabile rafforzamento del rapporto tra Difesa e industria per gli investimenti.

Tuttavia, il disegno di legge verrà presentato ufficialmente “entro marzo”, secondo le parole del ministro Crosetto. Ora si apre la fase più delicata: quella del confronto politico e istituzionale. La traduzione normativa delle proposte elaborate dal Congresso segnerà il passaggio dalle linee guida strategiche a un vero e proprio riassetto dell’architettura militare italiana.