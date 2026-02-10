Competitività UE, nasce l’asse Meloni-Merz: Francia ai margini

L’asse che per decenni ha guidato l’Unione europea mostra crepe sempre più evidenti. Italia e Germania stanno provando a fare squadra nel guidare un gruppo di Paesi europei “volenterosi” per rilanciare la competitività dell’UE, mettendo in ombra il tradizionale asse franco-tedesco. Il nuovo tandem tra Giorgia Meloni e Friedrich Merz prende forma con la convocazione di un incontro informale, previsto per giovedì 12, pensato come pre-summit europeo sulla competitività e come banco di prova per una nuova regia continentale.

Al centro dell’iniziativa ci sono anche Mario Draghi ed Enrico Letta, autori di due rapporti chiave sul mercato unico e sul futuro economico dell’Europa. In particolare, Draghi ha lanciato un messaggio netto: l’attuale ordine economico globale “non funziona più”, l’Europa resta paralizzata dai veti incrociati e, senza un cambio di direzione, rischia una progressiva subordinazione. È a questo richiamo al pragmatismo che Meloni e Merz hanno deciso di rispondere, scegliendo di muoversi subito con chi è disposto ad avanzare.

Non tutti però sembrano pronti a seguire. La Francia non ha ancora risposto all’invito e continua a spingere per un’Europa più protezionista: il presidente Emmanuel Macron sostiene il “Buy European”, ovvero una evidente preferenza per appalti, investimenti strategici e forniture —a partire dalla difesa— rigorosamente europei. Una linea che Italia e Germania guardano con sospetto, temendo che possa ridurre l’attrattività dei mercati europei, irrigidire le catene del valore e indebolire la competitività industriale nel commercio globale.

A rafforzare questa posizione intervengono anche la ministra dell’Economia tedesca Katherine Reiche e diversi Paesi del Nord e del Baltico —Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi e Svezia— secondo i quali l’isolamento non rappresenta una risposta efficace alle nuove sfide economiche. La convinzione condivisa è che la chiusura dei mercati rischi di trasformarsi in un boomerang per la crescita europea.

In questo quadro si inseriscono anche i rapporti sempre più incerti con gli Stati Uniti di Donald Trump. Meloni e Merz puntano a rafforzare l’Europa dall’interno, accreditandosi come leader delle due principali nazioni industriali del continente senza però rompere con l’alleato americano e, soprattutto, cercando di evitare una guerra commerciale che l’economia europea difficilmente potrebbe sostenere.

Le fratture con Parigi emergono anche sul fronte della difesa. La Francia continua a spingere sul progetto di caccia europeo FCAS, mentre la Germania sembra pronta a sottrarvisi per aderire invece al GCAP, programma rivale guidato da Italia, Regno Unito e Giappone. Un ulteriore segnale delle difficoltà dell’asse franco-tedesco e della ridefinizione degli equilibri strategici europei. Il nodo più delicato del pre-summit resta però quello economico e finanziario. Se Roma si dichiara favorevole a nuove forme di debito comune europeo, Berlino mantiene una posizione di netta contrarietà, considerata una linea rossa invalicabile. La convergenza sull’esigenza di un fondo europeo per la competitività non cancella dunque la divergenza di fondo.

La scommessa di Meloni e Merz è tutta qui: capire quanti Paesi siano disposti a seguirli anche senza la Francia e se sia davvero possibile “rompere gli schemi”, come sostiene Enrico Letta, dando vita a un’Europa capace di muoversi a più velocità pur di non restare ferma.