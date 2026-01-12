Trentini e Burlò liberati dal carcere in Venezuela, annuncia Tajani
Interno 2

Erano in carcere dal novembre 2024. Dopo anni di duro lavoro diplomatico, sono stati accompagnati in ambasciata italiana. La gioia del governo e delle famiglie.

Interno 2 - 12 Gennaio 2026

di Jasmine Gheorghe

