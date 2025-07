Piano Mattei, la seconda relazione

C’è un’Italia che guarda a sud, molto più a sud del Canale di Sicilia. Un’Italia che punta a ricucire legami, a costruire ponti veri, non solo simbolici, con il continente africano. È l’Italia del Piano Mattei, una strategia che vuole lasciare alle spalle gli stereotipi dell’aiuto a senso unico per costruire, finalmente, una cooperazione tra pari.

E proprio in questi giorni, il Governo ha presentato la seconda relazione sullo stato di attuazione del Piano. Un documento importante, discusso alla Commissione Esteri, che racconta dove siamo arrivati, cosa si è fatto e soprattutto cosa ancora resta da fare.

La novità più visibile? L’ingresso nel Piano di cinque nuovi Paesi africani: Angola, Ghana, Mauritania, Senegal e Tanzania. Un segnale chiaro: l’Italia vuole allargare la portata dell’iniziativa e portare i propri progetti là dove possono davvero fare la differenza.

Ma c’è anche un altro passaggio che fa notizia: la presidente Meloni ha annunciato l’impegno a convertire 235 milioni di euro di crediti bilaterali in progetti concreti di sviluppo. In parole semplici: anziché chiedere il rimborso di vecchi debiti, l’Italia li trasformerà in scuole, infrastrutture, formazione, energia.

Un gesto che ha un peso politico e simbolico forte. Perché dice che la relazione con l’Africa si fonda su fiducia, non solo su bilanci.

Il documento parla chiaro: il contesto in cui si muove il Piano Mattei è in costante trasformazione. Guerre, crisi, tensioni in Medio Oriente, da Gaza allo Yemen, passando per Siria e Libano, impattano anche sull’Africa. Non solo per la vicinanza geografica, ma per gli effetti diretti su sicurezza, approvvigionamento energetico e migrazioni.

A giugno, Roma ha ospitato il vertice “Mattei Plan for Africa and the Global Gateway”, con Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen in prima fila. Presenti anche rappresentanti dei Paesi africani coinvolti nel Corridoio di Lobito e delle principali istituzioni finanziarie internazionali.

Al centro della scena: progetti condivisi tra Piano Mattei e Global Gateway europeo, con obiettivi chiari su infrastrutture digitali, agricoltura sostenibile ed energia pulita. Un’alleanza che può fare la differenza, ma che va riempita di contenuti reali

La seconda relazione dedica spazio agli strumenti finanziari già attivati. Tra questi:

un accordo con la Banca Mondiale per co-finanziare progetti africani attraverso una task force a Roma;

un contributo aumentato all’International Development Association;

un canale multilaterale con la Banca Africana di Sviluppo, alimentato da un fondo italiano da 140 milioni di euro e da altri 25 milioni versati dagli Emirati Arabi.

Tre i soggetti italiani in prima linea:

Cassa Depositi e Prestiti, con un plafond da 500 milioni per imprese italiane attive in Africa e per il programma TERRA, insieme alla Commissione europea;

Simest, con una “Misura Africa” da 200 milioni per investimenti e formazione;

Sace, con 2 miliardi a garanzia di investimenti per oltre 200 imprese italiane coinvolte nel Piano.

Nel settore agroalimentare, il Piano punta su alleanze con il privato: Bonifiche Ferraresi e Leonardo sono già al lavoro, insieme alla Struttura di Missione, per portare innovazione e sostenibilità in agricoltura.

Nel campo della salute, l’attenzione è alle zone più vulnerabili: Costa d’Avorio ed Etiopia. L’idea è rafforzare le strutture sanitarie dove servono davvero, partendo dalle aree rurali.

E in tema di energia, Nord Africa e Kenya sono le aree obiettivo. Tra le iniziative più concrete:

la partecipazione italiana alla Mission 300 della Banca Mondiale, per finanziare progetti sulle rinnovabili;

il contributo al programma Esmap (10 milioni di euro in più);

l’avvio di corsi di formazione in Marocco grazie a Res4Africa, l’Università Mohammed VI e la Fondazione Enel;

e l’inaugurazione a Tunisi del progetto Innovation Zone Tunisia, legato alla costruzione del grande elettrodotto Elmed.

È la formazione il cuore pulsante del Piano. La Scuola Nazionale di Amministrazione guiderà un programma rivolto a 1.500 funzionari e manager pubblici in Costa d’Avorio, Etiopia, Kenya e Tunisia.

E poi ci sono progetti culturali e universitari:

il programma “Research Capacity with Africa”, per finanziare la ricerca congiunta tra atenei italiani, africani e del G7;

il programma Africa Champion di SACE, lanciato con il sostegno del Maeci e di tanti attori istituzionali;

e l’istituzione di un’Unità di missione per la cooperazione culturale, voluta dal Ministero della Cultura per valorizzare scambi con l’Africa e il Mediterraneo.

Il Corridoio di Lobito, che unisce Angola, Zambia e Congo, resta una priorità. L’Italia, qui, punta a creare filiere locali e sviluppo industriale. E non mancano le ambizioni tecnologiche: dalla collaborazione sul progetto europeo Blue-Raman alla partecipazione al Green Compute Coalition per rafforzare la capacità digitale africana.

Le risorse ci sono, i partner anche. Ora serve il passo più difficile: trasformare i piani in cantieri, le promesse in risultati, i numeri in storie umane.